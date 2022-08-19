Доступ к базе открытого земельного кадастра возобновлен

15 августа 2022 года возобновлен полный доступ к информации на портале автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра aisgzk.kz, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Казахстана.

Напомним, в середине июля текущего года произошел технический сбой в базе, который привел к недоступности полных сведений о земельных участках.

После установления причин сбоя группа специалистов приступила к работе по устранению неполадок. Технические работы завершены, и 12 августа 2022 года восстановлен полный контроль над сайтом АИС ГЗК.

При помощи кадастровой карты на портале aisgzk.kz любой гражданин может узнать информацию о землепользователях Казахстана.