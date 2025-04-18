Пополняем словарный запас

Взять хотя бы приложение Aıtý, предназначенное для изучения казахского языка с нуля. Оно предоставляет удобный интерактивный способ изучения на основе запоминания новых слов. Приложение подходит для всех, кто хочет научиться говорить по-казахски независимо от уровня подготовки и возраста.

– Ресурс предлагает казахские слова и несколько вариантов перевода или значения. Задача изучающего – выбрать правильный ответ. С помощью таких упражнений он постепенно запомнит новые слова и пополнит словарный запас, – говорит главный специалист управления культуры и развития языков акимата Жамбылской области Нурбану Молдабекова.

Приложение разделено на несколько уровней: новички могут начать с базовых слов и фраз, а более опытным пользователям предложено углубиться в сложную лексику и термины. Прогресс отслеживается через количество правильно выбранных вариантов.

– Безусловно, у каждого уникального метода обучения есть как свои минусы, так и плюсы. Из позитивных сторон хотелось бы выделить постоянные задания с выбором ответов в виде теста, которые создают игровую атмосферу, что делает обучение увлекательным. Приложение адаптируется под индивидуальный уровень знаний, давая возможность двигаться вперед без перегрузки информацией, – отметила Нурбану Онгарбековна.

Чтобы у изучающего не пропало желание идти дальше, это приложение оберегает от такой проблемы, когда излишняя сложность на начальном этапе лишает мотивации к прогрессу. Ну и, конечно же, хочется отметить, что можно учиться где угодно: в дороге, на прогулке или даже во время перерыва на работе. Для того чтобы слово запомнилось лучше, изучающему предлагается отметить верный ответ до пяти раз. Только после этого в оборот вводится новое слово.

– Как я уже сказала, у каждого метода есть и свои минусы. С ними вам придется столкнуться и преодолеть, чтобы не сломаться на полпути. Если вы будете к этому готовы, то эти трудности наверняка вас не остановят. Во-первых, будьте готовы, что изучение отдельных слов вне контекста предложений может затруднить понимание того, как они используются в реальной речи. Это значит, что не получится пользоваться только приложением Aıtý и придется дополнительно заниматься. Также важно отметить, что кого-то может смутить однообразие. Постоянный выбор правильного ответа может все же наскучить, несмотря на игровой режим. Если вы недостаточно усидчивы, то придется собраться с силами, чтобы не забросить изучение, – предупредила главный специалист.

Продолжая свой рассказ о таком способе изучения казахского языка, главный специалист дала несколько важных советов, которые помогут быст­рее приблизиться к заветной цели.

– Изучая отдельные слова через приложение, важно использовать их в предложениях. Ведь если не закреплять их в памяти, они постепенно забудутся, – говорит она. – К примеру, после того как вы выучили новое слово, старайтесь использовать его на практике. Это позволит лучше усвоить его значение. Можно попробовать найти среди знакомых языкового партнера или еще лучше разговаривать с носителями языка. Такой способ поможет не только быстрее запоминать слова, но и тренировать их произношение и правильное употребление. Чтобы не заскучать и получать разносторонние знания, можно комбинировать работу в приложении с чтением на казахском, просмотром видео или прослушиванием аудиокниг. Важно помнить, что регулярное использование приложения даст лучший эффект, чем случайные посещения. Необходимо выделять хотя бы 10–15 минут каждый день на изучение новых слов.

Не следует забывать, что язык – это живой инструмент общения, и его изучение должно быть увлекательным и разнообразным. И приложение для изучения слов в этом отличный помощник. Но все же для полноценного овладения языком важно использовать все формы обучения: чтение и аудирование, письмо и разговорную речь, считает Нурбану Онгарбековна.

Используем индивидуальный подход

Когда речь заходит о том, какой онлайн-ресурс можно считать наиболее гибким, то большинство педагогов называют tilqural.kz. Трехъязычный сайт предлагает широкий выбор уроков для всех уровней: от начального до продвинутого. В каждом уроке предусмотрены проверка словарного запаса, упражнения по грамматике и интерактивные задания.

– Сайт tilqural.kz предлагает сотни блоков для изучения казахского языка. Начать можно с выбора темы, например, «Цвета», «Одежда», «Время», «Моя семья», «Профессия», «Продукты питания» или «Национальные игры». Рядом с названием сразу указан уровень сложности – от элементарного «A1» до высокого «C1». Что особенно важно, сайт предлагает множество промежуточных уровней, а значит, каждому будет удобно скорректировать свой курс в процессе того, как идет прогресс, – продолжает Нурбану Онгарбековна.

Выбрав тему, изучающий попадает на урок, который разделен на несколько этапов. Первый – словарь, здесь происходит изучение новых слов. Для каждого из них представлена картинка, которая визуально помогает связать его с объектом или понятием. Опытный диктор четко произносит слово, чтобы ученик мог услышать правильное звучание и сразу начать его имитировать. Это важный этап, так как он закладывает основу для дальнейшего обучения, погружая в лексику и фонетику казахского языка. Затем следует этап «Тренажер». Здесь надо повторять слова за диктором в случайном порядке. Это интерактивное упражнение направлено на то, чтобы слушатель не только запоминал новые слова, но и тренировал свое произношение. Повторение слов с аудиоподсказками помогает закрепить материал и плавно перейти к более сложным аспектам использования языка.

– Далее учат применять эти слова. На третьем этапе человек узнает, как изу­ченный материал используется в различных ситуациях. Это может быть предложение или диалог, где слова органично вписаны в структуру языка. Этот подход помогает понять не только значение слова, но и его правильное употребление в реальных ситуациях. Это важная часть, ведь язык не живет в вакууме – для его эффективного освоения нужно видеть, как лексика работает в живом общении, – отметила Нурбану Молдабекова.

Заключительным этапом является тест, который поможет проверить, насколько хорошо усвоен материал. Вопросы ориен­тированы на проверку понимания значений слов и их употребления.

– Мы рекомендуем этот сайт всем, кто хочет изучать казахский язык и не знает, с чего начать, или желает повысить свой уровень знаний. Каждый блок обучения логично выстроен: от базового изучения слов к практическому применению и проверке знаний. Это помогает глубже освоить каждую тему. Постоянное взаимодействие с материа­лом через аудиофайлы, визуальные образы и тесты делает обучение более увлекательным и эффективным, – добавила спикер.

Один из самых мотивирующих аспектов обучения на tilqural.kz – это возможность видеть свой прогресс в реальном времени. На сайте есть личный кабинет, где можно отслеживать свои успехи и достижения. Каждый шаг – будь то новое слово, успешно пройденный тест или выполненное задание – сохраняется в статистике. Кроме того, система проводит аналитику действий изучающего и предоставляет индивидуальные советы для улучшения результатов.