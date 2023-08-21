Дожди и похолодание идут в Казахстан

Сильные дожди ожидаются на западе, северо-западе и севере страны.

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Пресс-служба РГП "Казгидромет" предоставила прогноз погоды по Казахстану на 22-24 августа, передает Kazpravda.kz.

"В ближайшие дни на большей части Казахстана в атмосфере сохранятся хорошо прогретые и неустойчивые воздушные массы, они станут причиной выпадения дождей; на западе, северо-западе и севере страны ожидаются сильные дожди с грозами, градом и порывистым ветром", – говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в северной половине республики днем прогнозируется понижение температуры воздуха до 18…24 градусов тепла.

Отмечается, что на остальной территории страны значительных колебаний в температурном фоне не ожидается.