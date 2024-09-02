Дожди и туман ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня предоставило РГП «Казгидромет», передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на севере, востоке республики временами сильные дожди, ночью 3 сентября на востоке страны ожидаются осадки (дождь, снег).

С отрогом северо-западного антициклона на западе и юге Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы в северных и восточных областях - туман, на поверхности почвы заморозки до 2 градусов.

Ожидается также постепенное понижение температуры днем: на северо-западе, севере и в центре республики до +8+15°С, на юге до +20+28°С.