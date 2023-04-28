Резко похолодает на выходных в Казахстане

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По данным метеослужбы, на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, ночью на севере, в центре, на востоке – осадки в виде дождя и снега, в горных районах юго-востока временами ожидаются сильные дожди с градом.

По республике ожидаются усиление ветра, туман, в южных регионах – пыльные бури.

В конце периода вторжение северного антициклона вызовет понижение температур на большей части Казахстана. На севере, северо-западе, в центре в ночные часы ожидаются заморозки до 1-7 градусов, на востоке понижение до 1-10 мороза.