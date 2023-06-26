Дожди, ветер и прохлада ожидаются в Казахстане 27-29 июня
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Буланова Наталия
выпускающий редактор
По республике прогнозируется град, шквал и усиление ветра.
РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 27-29 июня, сообщает Kazpravda.kz.
По данным метеослужбы, в предстоящие дни погоду большей части территории республики будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем пройдут дожди с грозами:
27 июня - на северо-западе;
27-28 июня - на севере, востоке;
29 июня - на западе страны пройдут сильные дожди.
По Казахстану ожидается град, шквал и усиление ветра.
В температурном фоне резких изменений не ожидается, практически по всей республике сохраняется прохладная погода, добавили синоптики.