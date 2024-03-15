Драка младшеклассников в Павлодаре: ребенок получил травму головы

Родители юных драчунов привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей, передает Kazpravda.kz

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В Павлодаре у школы между учащимися четвертого класса произошел конфликт во время игры.

«В результате с травмой головы один из детей госпитализирован в больницу. По некоторым сведениям, дети играли в снежки. Их друг решил, что происходит драка, бросился на помощь и в итоге получил травму. Сейчас его состояние удовлетворительное», - сообщает ИА «Наша жизнь».

По факту поведение несовершеннолетних рассмотрено на совете профилактики школы в присутствии законных представителей.

«Все родители привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, повлекшее совершение им умышленного деяния», – отметили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Законодательством санкция данной статьи влечет штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок до десяти суток.

Материалы направлены в суд для принятия решения.