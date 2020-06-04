Драка со стрельбой произошла в Алматы посреди дня. Инцидент произошел 3 июня на пересечении улиц Казыбек би и Жумалиева, передает Kazpravda.kz.
"Здесь только что средь белого дня стреляли. Сначала драка была на углу. Одному мужчине попали в ногу. Четыре выстрела было, у нас окна открыты, дети напугались", – говорит очевидица происшествия.
В Департаменте полиции Алматы отметили, что инцидент произошел накануне ближе к вечеру.
"Между знакомыми, коротавшими время в одном из заведений, расположенных по улице Жумалиева, произошел словесный конфликт, а затем драка, в результате которой один из ее участников – гр. Ж. 1983 года рождения – получил ножевое ранение в ногу. Установлено, что в ходе выяснения отношений одной из сторон было применено травматическое оружие, в результате чего в ногу был ранен прохожий – гр. Ш. 1992 года рождения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что личности участников конфликта установлены, часть из них задержана. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий по задержанию основных фигурантов преступления.