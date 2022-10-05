Видео драки с участием известного продюсера в Алматы попало в Сеть

В городе Алматы полиция расследует факт драки известного отечественного продюсера и оператора Азамата Дулатова и одного из работников детского развлекательного центра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Видео конфликта появилось в Telegram-канале Kozachkov offside. В описании к нему говорится, что оператор и продюсер Азамат Дулатов, снявший такие фильмы, как «Келинка Сабина», «Кудалар», «Побег из аула», «в одном из торговых центров Алматы устроил разборки в детском развлекательном центре. Сначала там поскандалила его супруга, а потом она привела Азамата, чтобы тот всех наказал. Дулатов, как видно по записи, первым ударил администратора, кинул в него терминал Каспи…».

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт расследует отдел полиции при УП Бостандыкского района.

«С заявлением обратились обе стороны, участвовавшие в конфликте. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести телесных повреждений, полученных работником развлекательного центра», – отметили в полиции.

Материал зарегистрирован по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» КРКоАП.