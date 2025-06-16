Подозреваемые снимали деньги в банкоматах по указаниям из теневых интернет-каналов и делились с кураторами процентом от украденных сумм

Фото: Polisia.kz

Полицейские задержали двух подозреваемых в обналичивании денег, украденных с банковских карт граждан путем мошенничества. Один из задержанных — иностранец, приехавший в Казахстан для участия в преступной деятельности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Подозреваемые снимали деньги в банкоматах по указаниям из теневых интернет-каналов и делились с кураторами процентом от украденных сумм. Чтобы скрыть свои действия, они прибегали к различным методам конспирации, включая изменение внешности.

Полицейские нашли часть похищенных средств и проверяют, участвовали ли задержанные в других преступлениях. За короткий срок удалось обналичить более 45 миллионов тенге.