Дружить – значит жить

Подростки – одна из самых уязвимых категорий подрастаю­щего поколения – стали главными героями книги «Наставники: реальные истории дружбы с детьми из детского дома».

Как правило, если у детей младшего возраста, лишенных родительской любви и опеки, есть шансы обрести новую семью, то с подростками дело обстоит гораз­до сложнее. До выхода из стен воспитательных учреждений у них остаются считанные годы, а значит, назревает острый вопрос социализации и адаптации к самостоятельной жизни.

Казахстанский проект «Нас­тавники» благотворительного фонда «Дара» уже несколько лет позволяет подросткам обрести новых друзей, которые, помимо доброго общения и поддержки, дают им полезные знания и обу­чают необходимым жизненным навыкам. Инициатива реализуется фондом и партнерскими неправительственными организациями с конца 2014 года. На сегодня десятки подростков уже нашли своих старших друзей.

Как отмечают инициаторы социального проекта, участие в нем могут принять казахстанцы, достигшие 25 лет. Отбор кандидатов начинается с заполнения анкеты на сайте, посещения информационной встречи в допустимом на текущий момент формате (онлайн или офлайн). Позже потенциальный наставник проходит психологическое тестирование, непосредственно обучение и только после этого, приняв осознанное и взвешенное решение, подписывает договор и начинает свою историю дружбы.

Минимальное время участия в проекте – 2 года, а в идеале – дружба на всю жизнь.

– На данный момент проект «Наставники» охватывает 13 городов страны, а именно – Атырау, Алматы, Нур-Султан, Караганду, Темиртау, Павлодар, Уральск, Актау, Шымкент, Семей, Костанай, Кызылорду и Усть-Каменогорск, – рассказывает директор проектов и программ фонда «Дара» Айнур Аймурзина. – В Алматы и Нур-Султане мы взаимодействуем с подопечными «SOS Детская деревня», планируем в ближайшем будущем работать и с детьми из Алматинского областного детского дома № 1. В Караганде взаимодействуем одновременно с четырьмя детскими домами.

Несмотря на то что усыновление подростков – воспитанников детских домов не является целью проекта, некоторые дети становятся полноценными членами семей своих наставников. За время его действия официально были усыновлены 20 детей.

В книге представлены многолетние истории дружбы нас­тавников и детей из детских домов Алматы, Нур-Султана и Караганды. Ее автором является Айнур Аймурзина. Составителями выступили психологи проекта – Дана Серикова и Ляйля Есназарова, а редактором – Алуа Барманкулова.

В книге собрано более 40 личных переживаний участников проекта, которые научились доверять, дружить и верить в лучшее. Кроме трогательных историй дружбы наставников и детей из детских домов, в нее включены полезные рекомендации психологов.

Ребята обучаются у репетиторов по разным предметам, таким как математика, геометрия, анг­лийский, русский, чешский, японский языки, проходят курсы по подготовке к ЕНТ. Впрочем, этим круг их интересов не ограничивается.

К примеру, Константин из ­Алматы мечтает учиться в Японии и создавать игры.

– Я все рассчитал. У меня 3 года на подготовку к поступлению в университет. Нужно подтянуть предметы естественно-математического цикла и изучить глубже программирование, – говорит юноша.

Костя регулярно занимается с репетиторами по алгебре, химии и японскому языку, которым он увлекся после просмотра аниме.

– Сначала было интересно смот­реть аниме в оригинале, потом изучил подробнее тему и понял, что в Японии активно развивается IT-направление. Если знаешь язык, есть шансы поступить на бесплатное обучение, – рассуждает Костя.

Безусловно, каждый наставник должен изначально осознавать, что стать другом и соратником своему младшему товарищу не так просто. Необходимо иметь достаточно свободного времени, моральных и физических сил, поскольку такие подростки далеко не сразу идут на контакт. Многим из них мешают глубокие психологические травмы, не позволяющие доверять людям.

Вот и у 31-летней Анары не сразу сложились гармоничные и доверительные отношения с ее подопечным – 13-летним подростком.

– Сначала это была борьба, он не впускал меня в свою жизнь, не открывался, отталкивал, – описывает в книге свою историю дружбы Анара. – Несмотря на мои старания понять его и происходящее между нами, он вдруг прекратил со мной всякое общение. Я не могла понять причину. Координаторы проекта уже начали беспокоиться. Но в какой-то момент я просто приняла эту ситуацию и доверилась решению своего подопечного. Спустя 3 месяца он снова вышел на связь, и мы возобновили дружбу. С этого момента наши отношения перешли на новый этап развития…

Через общение наставники помогают своим подопечным обучиться бытовым и социальным навыкам, адаптироваться в социуме. Наставники не являются спонсорами, поэтому дорогие подарки при взаимодействии с детьми не приветствуются. Самое ценное, что могут дать старшие друзья, – время, личное внимание и заинтересованность в их развитии.

– «Айша апай, я раньше хотела выйти замуж за богатого человека, жить в хорошей квартире и ничего не делать. Но теперь передумала. Хочу, как вы: работать, зарабатывать деньги и купить квартиру своим честным трудом». Именно в этот момент я поняла, что оказываю на нее большое влияние, – признается в книге 34-летняя Айша, рассказывая о своей 17-летней подопечной. – Я обрела близкого и родного человека в лице Ани и надеюсь, что наши отношения продлятся всю жизнь.

Все вырученные от продажи книги средства организаторы проекта направят на оплату услуг репетиторов для воспитанников детских домов и домов юношества, задействованных в рамках социального проекта «Наставники».