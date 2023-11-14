Друзья библиотеки Свежий выпуск 14 ноября 2023 г. 5:45 163 Раушан Утеулина Пополнился фонд городской модельной библиотеки при Дворце культуры «Достар». фото пресс-службы горотдела культуры Благодаря акции «Подари книгу» у акмолинских библиотек появляется все больше друзей, горожане с удовольствием передают им издания из собственных библиотек. Не зря ведь говорят, что книга живет, пока ее читают. На сей раз с большой благодарностью в городской библиотеке встречали Ляззат Калиаскарову, которая привезла тысячу книг! Руководитель городского отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта г. Кокшетау Куним Уразбаева поблагодарила ветерана труда за участие в акции, отметив, что каждая подаренная книга обязательно найдет своего читателя. К слову, среди них – познавательная и художественная литература, детективы, фантастика, казахская, русская и зарубежная классика. Как отметила сама Ляззат Калиаскарова, нет нужды рассказывать в библиотеке о пользе чтения. – Пусть каждая книга вдохновляет, просвещает и даже воспитывает. Желаю читателям чаще познавать непередаваемую радость от общения с новой интересной книгой, – сказала она. #акция #фонд #библиотека #книги