Друзья библиотеки

Благодаря акции «Подари книгу» у акмолинских библиотек появляется все больше друзей, горожане с удовольствием передают им издания из собственных библиотек. Не зря ведь говорят, что книга живет, пока ее читают. На сей раз с большой благодарностью в городской библиотеке встречали Ляззат Калиаскарову, которая привезла тысячу книг!

Руководитель городского отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта г. Кокшетау Куним Уразбаева поблагодарила ветерана труда за участие в акции, отметив, что каждая подаренная книга обязательно найдет своего читателя. К слову, среди них – познавательная и художественная литература, детективы, фантастика, казахская, русская и зарубежная классика.

Как отметила сама Ляззат Калиаскарова, нет нужды рассказывать в библиотеке о пользе чтения.

– Пусть каждая книга вдохновляет, просвещает и даже воспитывает. Желаю читателям чаще познавать непередаваемую радость от общения с новой интересной книгой, – сказала она.