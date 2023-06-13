ДТП в Павлодарской области: двое погибли, двое в больнице

Фото пресс-службы Павлодарской области

Сегодня, 13 июня, на автодороге районного значения Галкино - Жанааул Щербактинского района, 18-летний водитель опрокинул авто, не справившись с управлением, сообщает Kazpravda.kz.

«В результате ДТП, пассажир 2004 г. р. от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир, 1987 г. р. от полученных травм скончался в больнице. Еще два пассажира с различными травмами госпитализированы», – рассказали в департаменте полиции региона.

Начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения».

В отношении водителя мера пресечения избирается. Назначены необходимые экспертизы.