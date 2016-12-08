В мире
Дубайский принц "порвал" Инстаграм видео из апартаментов над облаками
Дубайский принц Хамдан бин Мохаммед бин Рашид аль Мактум выложил на своей страничке в Инстаграме видео, снятое с одного из самых высоких зданий в мире, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на zakon.kz
.
Как отмечается, шейх, держа в одной руке чашечку кофе, а в другой – смартфон, снимает панораму, открывающуюся его взору.
В итоге видео за полдня собрало более 500 тысяч просмотров.
"Где-то далеко внизу из облаков торчат шпили дубайских высоток. От этого зрелища у зрителей захватывает дух, а оператор остается спокойным", – говорится в информации.