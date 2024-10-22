Дубайский шоколад подорожал в 4 раза – исследование

Lifestyle
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Цена на маркетплейсах выросла вчетверо за четыре месяца

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Продажи дубайского шоколада взлетели в России в октябре, цена на маркетплейсах выросла вчетверо за четыре месяца – с 561 рубля до 2,2 тысячи рублей за плитку. Такие расчеты для РИА Новости произвели специалисты аналитического сервиса Moneyplace (входит в экосистему «Контур»), передает Kazpravda.kz 

Шоколад славится своей хрустящей основой и тягучей начинкой, которую делают из ореховой пасты. Сладость стала популярной за счет многочисленных обзоров, в том числе от известных артистов и актеров, в TikTok и других соцсетях.

«До октября продажи сладости были на одном уровне – продавались примерно 4 шоколадки в день со склада маркетплейса WB, сам рынок тоже небольшой – его составляют порядка 200-400 актуальных товарных карточек. ... Средний чек покупок растет следом за продажами – он увеличился с 561 рубля (период июль-сентябрь) до 2 175 рублей на 17-20 октября», – рассказала аналитик сервиса Анастасия Романова, чьи слова приводятся в исследовании.

В целом за октябрь объем продаж на Wildberries составил почти 5,5 миллиона рублей за 4,2 тыс. плиток. Тогда как на  Ozon любители восточной сладкой новинки потратили более 350 тысяч рублей.

По подсчетам аналитиков, общий объем продаж шоколада со склада Ozon составляет 239,2 млн рублей в месяц, где лидером продаж до сих пор остается бельгийский шоколад. В свою очередь дубайский шоколад составляет 1,7% от всего ассортимента шоколада на маркетплейсе.

#цена #продажи #дубайский шоколад

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