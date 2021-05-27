Свежий выпуск
Духовные скрепы общества
Наталия Хомс

Торжественное открытие второй из серии фотовыставок, посвященных мировым и традиционным религиям, состоялось на площадке Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога. Эта выставка, рассказывающая о христианстве, как и первая – об исламе, приурочена к 30-летию Независимости Республики Казахстан. Проект направлен на консолидацию общества вокруг базовых духовных ценностей.

В церемонии открытия приняли участие председатель правления Центра Н. Назарбаева­ по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Болат Сарсенбаев, вице-министр информации и общественного развития Серик Егизбаев, Апос­тольский нунций в Казахстане Фрэнсис Ассизи Чулликатт, заместитель председателя отдела Казахстанского митрополичьего округа по взаимоотношениям церкви и общества, ключарий Успенского кафедрального собора, протоиерей Дмитрий Байдек, представители государственных органов, казахстанских религиозных объе­динений, дипломатических представительств Бразилии, Грузии, Индонезии, Монголии, Омана и России в РК.

– Единство всех этносов, представителей разных конфессий и религиозных объединений, проживающих в Казахстане в гармонии и согласии – одно из наших самых больших достижений и ценностей, – отметил Болат Сарсенбаев. – Наш стал знаковой платформой для продвижения фундаментальных идей и ценностей Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Это диалог, терпимость, сотрудничество для блага человечества.

Спикер отметил роль Елбасы Нурсултана Назарбаева в создании уникальной диалоговой площадки – Съезда лидеров мировых и традиционных религий, последовательную политику Главы государства Касым-Жомарта Токаева в продвижении позиций Казахстана в качестве глобального центра диалога религий и цивилизаций. Болат Сарсенбаев также рассказал о направлениях дея­тельности и мероприятиях центра, проводимой подготовительной работе к XIX заседанию секретариата съезда в текущем году и к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий в 2022-м.

Вице-министр информации и общественного развития Серик Егизбаев подчеркнул: Казах­стан, обладая уникальным этнокультурным и религиозным многообразием, на протяжении всей своей истории сохранял межэтнический и межрелигиозный мир, поддерживал баланс интересов разных этнокультурных сообществ.

– У сегодняшней фотовыс­тавки символичное название – «Путь мира и согласия». В этой формуле передано главное направление всей государственной политики Республики Казахстан, определенной и провозглашенной Елбасы и реализуемой государством, всеми людьми, проживающими в стране. Фотовыставка – одно из отражений настроения казахстанского общества, – считает Серик Егизбаев.

Апостольский нунций в Казахстане Фрэнсис Ассизи Чулликатт высоко оценил значимость дипломатических отношений между Казахстаном и Ватиканом, которые позволили установить конструктивное взаимодействие между государствами и стали наглядным подтверждением взаимного согласия и глубочайшего доверия.

В экспозиции представлены фотоработы участников Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также международных партнеров Центра Н. Назарбаева, среди которых Православная церковь Казахстана, Римско-католическая архиепархия Святой Марии в Нур-Султане, Евангелическо-лютеранская церковь Казахстана, Отдел внешних церковных связей Московского патриархата по межрелигиозным отношениям и республиканская газета «Казахстанская правда».

Популярное

Все
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
В Усть-Каменогорске наградили гвардейца, проявившего мужество при спасении ребенка
Ни один застройщик в Павлодаре не получил разрешения на привлечение средств дольщиков
«Орталық»: задел на перспективу
Газификация шагает по Казахстану
Ярмарка детских товаров пройдет на площадке EXPO в Нур-Султане
Неслышащие казахстанские артисты ярко выступили на чемпионате в США
Любимому доктору – 80
Немного слез и много любви
С широко закрытыми глазами
Вникнуть и решить
Анна – в финале
Ради безопасности
Проверки дают результат
Дороги станут лучше в Алматы
Подготовка к саммиту ШОС
Медали из Италии
Полиция «накрыла» аферистов
Казахстанский экспорт вырос на 59% в 2022 году
Верните городу архитектора!
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Дворец на разграбление
Два новых праздника появятся в Казахстане
К архитектуре интеллектуального архива
Во сколько обойдется сбор ребенка в школу в этом году
В Алматы состоялся закрытый показ фильма Дениса Тена «Слепая любовь»
Касым-Жомарт Токаев совершил умру
Корень "сахарных" проблем Казахстана
Урал бьет тревогу
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Масштабное строительство скоро развернется в Конаеве
Успокоительные капли накануне нового учебного года понадобятся родителям, у которых дети есть, а деньги – не всегда...
Видео с распылением "неизвестного вещества" во дворе детсада обсуждают в Казнете
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Закон Республики Казахстан
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Конституционный суд: риски и ожидания
Закон Республики Казахстан
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента

Читайте также

Свежий выпуск
Вникнуть и решить
Свежий выпуск
Подготовка к саммиту ШОС
Свежий выпуск
Ради безопасности
Свежий выпуск
Проверки дают результат

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]