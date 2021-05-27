Духовные скрепы общества

Торжественное открытие второй из серии фотовыставок, посвященных мировым и традиционным религиям, состоялось на площадке Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога. Эта выставка, рассказывающая о христианстве, как и первая – об исламе, приурочена к 30-летию Независимости Республики Казахстан. Проект направлен на консолидацию общества вокруг базовых духовных ценностей.

В церемонии открытия приняли участие председатель правления Центра Н. Назарбаева­ по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Болат Сарсенбаев, вице-министр информации и общественного развития Серик Егизбаев, Апос­тольский нунций в Казахстане Фрэнсис Ассизи Чулликатт, заместитель председателя отдела Казахстанского митрополичьего округа по взаимоотношениям церкви и общества, ключарий Успенского кафедрального собора, протоиерей Дмитрий Байдек, представители государственных органов, казахстанских религиозных объе­динений, дипломатических представительств Бразилии, Грузии, Индонезии, Монголии, Омана и России в РК.

– Единство всех этносов, представителей разных конфессий и религиозных объединений, проживающих в Казахстане в гармонии и согласии – одно из наших самых больших достижений и ценностей, – отметил Болат Сарсенбаев. – Наш стал знаковой платформой для продвижения фундаментальных идей и ценностей Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Это диалог, терпимость, сотрудничество для блага человечества.

Спикер отметил роль Елбасы Нурсултана Назарбаева в создании уникальной диалоговой площадки – Съезда лидеров мировых и традиционных религий, последовательную политику Главы государства Касым-Жомарта Токаева в продвижении позиций Казахстана в качестве глобального центра диалога религий и цивилизаций. Болат Сарсенбаев также рассказал о направлениях дея­тельности и мероприятиях центра, проводимой подготовительной работе к XIX заседанию секретариата съезда в текущем году и к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий в 2022-м.

Вице-министр информации и общественного развития Серик Егизбаев подчеркнул: Казах­стан, обладая уникальным этнокультурным и религиозным многообразием, на протяжении всей своей истории сохранял межэтнический и межрелигиозный мир, поддерживал баланс интересов разных этнокультурных сообществ.

– У сегодняшней фотовыс­тавки символичное название – «Путь мира и согласия». В этой формуле передано главное направление всей государственной политики Республики Казахстан, определенной и провозглашенной Елбасы и реализуемой государством, всеми людьми, проживающими в стране. Фотовыставка – одно из отражений настроения казахстанского общества, – считает Серик Егизбаев.

Апостольский нунций в Казахстане Фрэнсис Ассизи Чулликатт высоко оценил значимость дипломатических отношений между Казахстаном и Ватиканом, которые позволили установить конструктивное взаимодействие между государствами и стали наглядным подтверждением взаимного согласия и глубочайшего доверия.

В экспозиции представлены фотоработы участников Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также международных партнеров Центра Н. Назарбаева, среди которых Православная церковь Казахстана, Римско-католическая архиепархия Святой Марии в Нур-Султане, Евангелическо-лютеранская церковь Казахстана, Отдел внешних церковных связей Московского патриархата по межрелигиозным отношениям и республиканская газета «Казахстанская правда».