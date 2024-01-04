Думать над тем, что нас объединяет

Развитие национальной идеологии не должно идти по ложному пути, как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед, думать над тем, что нас объе­диняет, а не разъединяет. Мы должны быть едины в понимании не только того, какой сложный путь мы прошли, но и того, к чему мы стремимся. В этом смыс­ле государство имеет не просто институциональную, организационную, политическую или идеологическую функцию. В некоторой степени оно должно играть роль «методолога мысли». Поэтому так значимо сегодня возрастают требования именно к представителям интеллигенции, «совести нации», к достойному выполнению этой благородной миссии, особенно цветом казахстанской науки.

Конструирование идеологии должно осуществляться под эгидой государства, в активном взаимодействии с институтами гражданского общества. Причем по мере высвобождения от тоталитарных атавизмов прошлого и перехода к социально-экономической парадигме, как об этом писал казахстанский политолог Мейержан Машан, процессы в общественном мнении, общественном сознании усложняются, а требования к качеству политики возрастают. Так, Казахстан с его природной полиэтничностью и поликонфессиональностью на заре независимости относился экс­пертами к числу зон с повышенными конфликтными рисками. Нужно было овладеть инструментарием управления межэтническими процессами – одной из самых тонких общест­венных материй. Системная деятельность государства в данном направлении – создание и функ­ционирование такого общественного института, как Ассамблея народа Казахстана, модернизация концепций, регулирующих сферу межэтнических отношений, а также создание профильных научных учреждений, в том числе Института прикладных этнополитических исследований, дает свои результаты. Найдя балансы в этнической сфере, Казахстан стал предлагать свои идеи и модели для гармонизации региональных и глобальных отношений. Появилась возможность не только присоединяться к другим интеграционным структурам, но и самим инициировать интеграционные идеи.

При этом и отечественная наука стала предпринимать попытки найти собственную идентификацию в мировом пространстве. Безусловно, наука универсальна по своей сути. Не может быть, например, русской математики или казахской физики. Общими закономерностями обладают и гуманитарные науки. Конечно, у каждой страны должна быть и своя национальная наука. Но прибавление национального не означает дистанцирование или уход национальной науки от всеобщей. Напротив, они должны взаимно тяготеть друг к другу. Национальная наука должна уделять внимание особенностям развития национально-территориальной общности, выявлять новые прецеденты и находить стыки, обогащать всеобщую теорию и методологию. Английский философ, математик ХХ века Альфред Н. Уайтхед говорил: «Что привычно для одного народа, будет странным для другого». Вместе с тем, как подчеркнул в своем интервью Глава государства, для нового подъема нашей нации мы должны постоянно впитывать в себя все прогрессивное и избавляться от всего, что тянет страну назад. Национальная наука, безусловно, распознается по тем ученым, которые ее представляют, кто является ее носителем. А ученые – это именно те люди, которые во многом опережают свое время. И в этом смысле в большой степени к научной интеллигенции адресуются слова Президента о том, что «тем более нам нельзя скатываться в архаику, предаваясь пустопорожним дискуссиям о былом величии или обидах».

Происходят глубокие социальные изменения, в том числе меняется культурная и языковая среда, в которой усиливаются казахские компоненты. Параллельно происходит закрепление рыночных отношений, базирующихся на либеральных подходах, в которых этнические ценности размыты. Все это опосредует развитие общества по двум конкурирующим между собой моделям. В наиболее выигрышной ситуации оказываются люди, которые развиваются на стыке, в зоне совмещения этих двух моделей. То есть, с одной стороны, они мыс­лят по-рыночному, стремятся жить в соответствии с законом, укреплять свой экономический статус и конкурентоспособность, а с другой, способны оперировать культурными инструментами – владеют казахским языком, знают традиции, глубоко интегрированы в общественные процессы. Помимо языка, значение имеет также фактор социальной коммуникации.

От социальной политики зависит идеология общества. Социальная сфера в этом контексте – не просто вспомогательный механизм, это и есть основа формирования идейно-политической структуры общества. Вопрос простой: мы строим государство всеобщего благосостояния или государство для избранных, мотивирующее общество или режим компрадорской буржуазии, либерально-демократи­ческую или религиозную систему? В решении этого вопроса и заключается задача социальной политики. Именно поэтому в 2023 году последовательно решались наболевшие вопросы социальной сферы. По всей стране началось строительство школ, в том чис­ле «комфортных школ», в селах возводятся медицинские объекты. Внедрен Социальный кодекс, нацеленный на комплексную поддержку уязвимых категорий граждан. Утверждена специальная выплата лицам, занятым во вредных условиях труда. Установлена доплата сотрудникам природоохранных служб за риски для жизни и здоровья. Повышены зарплаты медицинских работников, педагогов школ, колледжей, детских садов. Принят закон, регулирующий отчисления детям из Национального фонда. Принята новая методика определения минимальной заработной платы, учитывающая ключевые экономические показатели, в том числе уровень инфляции. Характер социальной политики способен определять не только защищенность граждан, но и состоятельность самого государства. Вся эта работа, подчеркнул в своем интервью Касым-Жомарт Токаев, будет наполняться новым содержанием в 2024 году, поскольку он закладывает фундамент ближайшего пятилетнего цикла развития страны. Государство будет действовать скрупулезно и планомерно, неуклонно двигаясь к намеченным целям. Важным аспектом успешности дальнейшего развития, в том числе сохранения внутриполитической стабильности, является формирование у населения активного кода социального поведения, снижение зависимости общества, в том чис­ле зависимости от государства, патерналистских настроений.

Казахстанское общество изначально было ориентировано на консолидацию на основе единой гражданской общности. Опыт совместной жизнедеятельности в рамках казахстанского государства способствовал повышению идентификации граждан с Казахстаном, а это и есть наш главный национальный стратегический ориентир – растить настоящих граждан и патриотов своей страны. Для этого в нашем обществе должен укорениться культ труда и продуктивного творчества, торжествовать сила знаний и креативного мышления, главенствовать принцип прагматизма и реалистичного отношения к жизни.