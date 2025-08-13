В Казахстане дети все чаще сталкиваются с угрозами в Интернете: кибербуллинг, нежелательные контакты со взрослыми, распространение интимного контента. Такие выводы содержит исследование KazKidsOnline, проведенное ЮНИСЕФ. Согласно его данным, 46% детей в Казахстане впервые выходят в Интернет в возрасте от 5 до 8 лет, еще треть – в возрасте от 9 до 12 лет. Около 40% используют Интернет ежедневно в учебных целях. При этом 21% респондентов сообщили о случаях кибербуллинга, 15% регулярно сталкиваются с контентом, вызываю­щим тревогу или психологический дискомфорт, 7% получали изображения или видео сексуального характера, а 10% вступали в онлайн-общение со взрослыми незнакомцами. Также 3% детей получали предложения интимного характера в обмен на деньги или подарки, а 21% никому не сообщили о намерении встретиться с человеком, с которым познакомились в Интернете.

– Цифровая безопасность – это не просто IT-вопрос. Это вопрос национальной стратегии по защите детства, – отметила заместитель директора Института парламентаризма Ляззат Сулеймен в ходе круглого стола по вопросам безопасности детей в Интернете. – Обновление законодательства важно, но не менее важно выстраивать взаимодействие между семьей, школой, государством и самим ребенком как активным участником цифровой эпохи.

Между тем директор представительства АО «НИТ» по городу Астане Василий Герко считает, что вопрос цифровой безопасности детей – это не только вопрос технологий. Это прежде всего вопрос ценностей и будущего, которое мы формируем уже сегодня.

В Казахстане с 2023 года государственными органами ведется активная работа по цифровизации жизненных ситуаций, реализовано более 250 цифровых инициатив, направленных на упрощение и защиту важнейших процессов в жизни человека: от рождения ребенка до социальной помощи, от бизнеса до медицины. Но очень быстро стало понятно: цифровые технологии – это не только возможности, но и новые риски. На Национальном курултае Глава государства отдельно остановился на пяти угрозах, с которыми сталкивается казахстанское общество: лудомания, наркомания, криминальное вовлечение подростков, информационные атаки и снижение моральных ориентиров. И ключевой уязвимой группой в этом контексте остаются дети.

– Цифровая среда, к сожалению, усиливает каждую из этих угроз и стала катализатором этих процессов. Мы приняли это как прямой вызов и начали поэтапную проработку решений. Сначала это были ограничения в онлайн-кредитовании, микрозаймах, игорной тематике, лудомании. Далее – мы системно подошли к анализу цифровых угроз для детей. Сегодня дети – это активные пользователи Интернета, которые находятся под угрозой кибербуллинга и травли, вербовки через мессенджеры, попадания в наркокурьерские схемы, доступа к порнографии, экстремизму, азартным играм и в худших случаях – склонения к суициду. По сути, мы имеем дело с новой формой уязвимости, на которую должны реагировать не с запозданием, а проактивно, – считает эксперт.

Казахстанские IT-специалисты изучили опыт Великобритании, Японии, Южной Кореи, США в этой сфере и вывели ключевой принцип: информационная безопасность должна быть встроена в инфраструктуру с самого начала – на уровне оператора, на уровне школы, на уровне родителей. Так в нашей стране появилась инициатива «Детские тарифы», которая в итоге трансформировалась в SIM KIDS – специальную SIM-карту для детей, позволяющую родителям контролировать контент, ограничивать доступ к вредным сайтам, получать уведомления, отслеживать геолокацию и блокировать подозрительную активность.

Результаты превзошли ожидания: 94% родителей подтвердили, что SIM KIDS помог­ла снизить тревожность и усилить контроль, были зафиксированы и заблокированы сотни попыток доступа к сайтам с запрещенным контентом, количество случаев жалоб на онлайн-угрозы снизилось на треть.

Но SIM KIDS – это только один элемент. Вместе с ним проводится работа по внедрению фильтрации по умолчанию на детских тарифах и, в принципе, блокировка запрещенного контента, обязательная регистрация SIM-карт по ИИН с согласия родителей, обучение цифровой гигиене в школах и мониторинг деструктивных групп. Все это – часть экосистемы защиты, которая формируется вместе с операторами связи, Министерством просвещения, МВД и другими партнерами.

Но на этом останавливаться нельзя, считает Василий Герко. Дальше необходимо масштабировать проект на всю страну, включить SIM KIDS в школьную цифровую инфраструктуру и расширить функционал.

– Безопасность ребенка – это не запреты, а разумные рамки, в которых он может развиваться без страха. Цифровая среда должна быть пространством роста, знаний и доверия, а не агрессии и угрозы. Мы считаем, что Казахстан может стать лидером в этом направлении в регионе, – сказал эксперт.

Заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступнос­ти МВД РК Аслан Ускембаев призвал родителей быть более ответственными.

– К сожалению, дети сегодня предос­тавлены гаджетам – родители не беседуют со своими детьми, не учат настороженнос­ти в Сети, по сути, отдавая воспитание на откуп Всемирной пау­тине, – говорит представитель МВД.



По словам Аслана Ускембаева, одной из главных проблем, с которой сталкиваются правоохранительные органы при расследовании преступлений, в частнос­ти сексуаль­ного характера в Интернете, является сложность сбора доказательств. В отличие от традиционных преступлений, где материалы могут быть физически изъяты, в цифровой среде доказательства могут быть быстро удалены или зашифрованы. Преступники, как правило, обладают высокими техническими навыками, что позволяет им скрывать свою личность и избегать задержания. Потому борьба с преступления­ми сексуального характера в Интернете невозможна без активного международного сотрудничества. Прес­тупники часто используют международные каналы для обмена информацией и распространения материалов, что затрудняет их задержание в рамках одной юрисдикции.

– Каждое преступление сексуального характера, совершенное в отношении детей, несет за собой долгосрочные психологические и социальные последствия для жертв. В онлайн-среде эта угроза становится еще более опасной, поскольку дети могут столкнуться с насилием, не осознавая его масштаба. Интернет лишает ребенка физического контакта с преступником, что порой затрудняет осознание угрозы, – считает Аслан Ускембаев.

Также стоит отметить, что в случае с детьми, подвергшимися онлайн-сексуальному насилию, отсутствие поддержки и понимания со стороны окружающих и властей может усугубить проблему. Дети, особенно младшего возраста, не всегда понимают, что стали жертвой преступления, или не могут рассказать о произошедшем.

Как отметила начальник центра частного законодательства Института парламентаризма Юлия Костяная, сегодня необходимо усилить программы цифровой грамотности и безопасности как в школах, так и в социальных учреждениях. Ну и, конечно, родители должны быть начеку.

– Обучайте цифровой грамотности. Объясните, что такое персональные данные, принцип «думай, прежде чем публиковать», говорите об опасности общения с незнакомцами и важности критического мышления, – дала совет эксперт.

Также она рекомендует регулярно проверять настройки приватности в соцсетях, мессенджерах, играх и приложениях.

– Отключайте геолокацию и настраи­вайте безопасный поиск. Используйте родительский контроль. Применяйте встроенные функции ОС, специализированное программное обеспечение – Kaspersky Safe Kids, Qustodio и настройки маршрутизатора для фильт­рации контента и ограничения времени использования. И конечно, создайте доверительную атмосферу, чтобы ребенок не боялся рассказывать о проб­лемах. Совместно изучайте контент и перио­дически просматривайте историю

браузера, – сказала Юлия Костяная.

Важно использовать и сложные, уникальные пароли для каждого сервиса и активировать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно, а также ограничить публикацию личной информации.

– Будьте осторожны с пуб­ликацией фото и видео детей в открытом дос­тупе. Избегайте указания полного имени, даты рож­дения, школы, адреса. Отключайте геотеги. Убедитесь, что операционные системы и приложения на всех устройствах имеют пос­ледние обновления безо­пасности для закрытия уязвимостей. Подавайте личный пример. Дети учатся, наблюдая за взрос­лыми. Демонстрируйте ответственное отношение к онлайн-безопаснос­ти, и ваш ребенок, скорее всего, последует вашему примеру, – резюмировала Юлия Костяная.