Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало график айт-намаза в регионах страны, сообщает Kazpravda.kz

6 июня в 06:00 айт-намаз начнется в большинстве регионов Казахстана: в Астане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской областях, а также в Северо-Казахстнской области, в областях Жетiсу и Ұлытау.

А в Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской областях айт-намаз начнется в 06:30.

В Восточно-Казахстанской области и в области Абай айт-намаз будет в 07:00.

Также стало известно, что в этом году казахстанцы отдохнут три дня подряд на Курбан-айт.

Ранее ДУМК запустило сайт qurban.muftyat.kz для дистанционного проведения обряда жертвоприношения.