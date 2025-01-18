Дуров пообещал следователям во Франции улучшить модерацию Telegram

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Основателю сервиса предъявили обвинения в непротиводействии распространению через мессенджер незаконного контента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: Руслан Яроцкий/URA.RU/ТАСС

Основатель Telegram Павел Дуров обещал французским следователям улучшить регулярный мониторинг соблюдения пользователями правил соцсети, сообщает в пятницу радиостанция France Info со ссылкой на собственные источники.

Согласно их информации, еще на допросах в декабре Дуров заверил, что "улучшит процедуры модерации". Он также заявлял, что соцсеть каждый месяц удаляет "от 15 до 20 млн аккаунтов в мире за нарушение законодательства". По данным радиостанции, Дуров также отметил, что проблема борьбы с нелегальным контентом касается не только Telegram, но и других похожих сервисов.

Судебные следователи, в свою очередь, подчеркнули, что, согласно их данным, несмотря на предпринимаемые Дуровым усилия, в последние месяцы использовать Telegram в незаконных целях стали даже интенсивнее.

В конце августа основателю Telegram предъявили во Франции обвинения в непротиводействии распространению через мессенджер незаконного контента.

Позже Дурова освободили из-под стражи под залог в 5 млн евро при условии строгого судебного надзора и обязательства дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. Ему запрещено покидать французскую территорию.

#Франция #задержание #Telegram #Павел Дуров

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