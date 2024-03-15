Дуйсенова: Академическая честность должна стать основным принципом работы

Образование, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Тамара Дуйсенова встретилась со студентами и преподавателями Атырау

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках рабочей поездки в Атыраускую область заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова посетила ряд образовательных учреждений и ознакомилась с деятельностью регионального методического центра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Центр специализируется на методической поддержке детсадов, школ и колледжей, обеспечивая обмен опытом между организациями. На его площадке участники встречи обсудили выполнение требований в рамках проекта Национального доклада «Качественное образование, доступное каждому». Одна из главных задач – создание в нашей стране последовательной и многоуровневой системы развития личности.

В регионе работают более 300 детсадов, где формируется начальная траектория развития. Посещают их порядка 35 тысяч детей. Созданы консультативные пункты для родителей, ведется работа по налаживанию тесного взаимодействия между воспитателями детсадов и учителями начальных классов. Помимо этого в текущем году планируется охватить дошкольным воспитанием дополнительно около 7 тысяч детей.

В Атырауской области на сегодня созданы 56 образовательных округов, в каждом из которых определены опорные школы. Для обеспечения непрерывности и последовательности личностного развития предусмотрена методика взаимосвязи между школами, колледжами и вузами.

К примеру, школа-гимназия № 41 им. А. Кекильбаева предлагает прохождение годовой производственной практики студентам последних курсов гуманитарного колледжа Атырау и университета Х.Досмухамедова. По мнению специалистов, это позволит повысить уровень компетенций и навыков у выпускников. При этом они сразу же смогут работать по актуальной учебной программе.

Вице-премьер акцентировала внимание на том, что Национальный доклад подразумевает изменение подходов в системе образования: от обучения – в сторону развития личности.

- Необходимо приложить все усилия для повышения качества образования. По последним результатам PISA, в этом направлении Атырауская область достигла хороших показателей. Теперь наша задача – улучшать их. Не стоит забывать о том, что именно педагоги готовят будущих врачей, инженеров, специалистов разных отраслей. Поэтому для реализации задач, поставленных в Национальном докладе, нужны не общие меры, а конкретные действия. Академическая честность должна стать основным принципом работы, — подчеркнула Тамара Дуйсенова.

В рамках рабочей поездки в регион вице-премьер посетила университет нефти и газа им. Сафи Утебаева. Сейчас здесь обучаются более 2,5 тыс. студентов. Для практического освоения будущими нефтяниками навыков сложных буровых и разведывательных работ предусмотрены современные симуляторы. Тамару Дуйсенову ознакомили с теоретическим и практическим процессами обучения, а также достижениями студентов в конкурсах и научных состязаниях. Вице-премьер призвала молодежь с пользой использовать время и получить качественное образование.

- Время требует образованного поколения. Насколько вы квалифицированы, настолько и будете востребованными на рынке труда. Любая сфера экономики требует профессиональных кадров. Верю в то, что вы получите максимум знаний и внесете свой вклад в развитие нашей страны, — сказала Тамара Дуйсенова.

Филиал Российского государственного университета нефти и газа им. Губкина открылся в Атырау в 2022 году, здесь обучаются 87 человек. Вице-премьер провела встречу со студентами и преподавателями вуза. Всего в стране на сегодня действуют 12 филиалов зарубежных университетов.

#Образование #студенты #преподаватели #Дуйсенова

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