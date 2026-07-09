Два ДТП за день: водителя внедорожника задержали в Астане

За рулем автомобиля находился 35-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения
В столице произошло два ДТП, в результате которых получили повреждения несколько автомобилей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Астаны
По предварительным данным, столкновения с автомобилями допустил водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, скрывшись с места происшествий.
В результате оперативно-розыскных мероприятий транспортное средство было установлено и задержано сотрудниками полиции на улице Достык.
За рулем находился 35-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. В результате ДТП пострадавших нет.
«По данному факту проводится проверка. По ее итогам действиям водителя будет дана правовая оценка, а также приняты меры в соответствии с законодательством РК. Принцип «Закон и Порядок» остается неизменным: ответственность не зависит от известности, профессии, должности или заслуг. Каждый, кто нарушает закон и пытается избежать ответственности, понесет ее в установленном законом порядке», – заключили в правоохранительных органах.