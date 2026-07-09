Два ДТП за день: водителя внедорожника задержали в Астане

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице произошло два ДТП, в результате которых получили повреждения несколько автомобилей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Астаны

По предварительным данным, столкновения с автомобилями допустил водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, скрывшись с места происшествий.

В результате оперативно-розыскных мероприятий транспортное средство было установлено и задержано сотрудниками полиции на улице Достык.

За рулем находился 35-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. В результате ДТП пострадавших нет.