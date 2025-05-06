Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Из-за случившегося оставшуюся часть чемпионата Bennetts British Superbike Championship отменили, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Оуэн Дженнер, 21 год, и Шейн Ричардсон, 29 лет, получили смертельные травмы в результате столкновения 11 мотоциклов на первом повороте первого круга. Том Танстолл, 47 лет, был переведен в больницу Royal Stoke University Hospital с серьезными травмами спины и живота», — говорится на сайте телеканала Sky Sports.

Уточнялось, что еще пятеро гонщиков получили незначительные травмы на трассе, только трое остались невредимыми. Сразу после аварии на трассу были направлены медицинские службы. Из-за случившегося мероприятие отменили.