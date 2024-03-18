Два миллиарда тенге отправили казахстанцы на псевдопомощь

Всего сумма сборов в стране составила 6 млрд тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы (краудфандинг) на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тыс. казахстанцев. Об этом стало известно в ходе очередного заседания Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, прошедшего на площадке АФМ под председательством Дмитрия Малахова, сообщает Kazpravda.kz.

Как отметили в АФМ, сумма сборов составила 6 млрд тенге, из которых 33% (2 млрд) имеют признаки мошенничества.

- Установлены потенциальные угрозы коллективного сбора средств в социальных сетях и дальнейшее их нецелевое использование, - говорится в сообщении.

Глава АФМ Дмитрий Малахов отметил, что выявляются случаи, когда недобросовестные граждане беспрепятственно и бесконтрольно ведут сбор под видом благотворительной деятельности и оказания помощи для «лечения» и «помощь малоимущим».

Злоумышленники расходуют деньги на покупку движимого и недвижимого имущества, бытовые расходы, ставки в букмекерских конторах и аренду дорогих апартаментов за рубежом.

- Не исключена вероятность, что благие намерения добродушных граждан стали легким заработком для «псевдо» нуждающихся, - сказал он.

Участники заседания – представители МФЦА, финрегуляторов и банков второго уровня - отметили необходимость разработки законодательных мер по регулированию краудфандинговой деятельности.