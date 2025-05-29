Об этом сообщил председатель комитета железнодорожного и водного транспорта МТ РК Жанибек Тайжанов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С июля между Карагандой и Астаной будет курсировать новый скоростной электропоезд вместимостью порядка 567 мест, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

А с осени этого еще один новый электропоезд будет курсировать по маршруту Астана-Боровое (время в пути 2,5 ч) вместимостью 360 пассажиров.

Профильное ведомство продолжает ежегодную и планомерную работу по обновлению парка пассажирских вагонов. В этом году ожидается закупка 226 новых вагонов.

Если раньше ежегодно закупалось в районе 150-180 вагонов, то начиная с этого года и до 2029 парк будет пополняться на более чем 200 единиц вагонов ежегодно. Это позволит практически полностью обновить парк вагонов уже к 2029 году.

Также с этого года к сборке вагонов приступил и завод Stadler Kazakhstan.