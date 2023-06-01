Два новых праздника будут отмечать казахстанцы

По инициативе Министерства информации и общественного развития РК перечень праздничных дней в Казахстане пополнился праздниками День матерей и День отцов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

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В постановление об утверждении календаря праздничных дней в Казахстане внесено дополнение. Документ подписал премьер-министр страны Алихан Смаилов.

День матерей и День отцов, отмечаемые во многих странах мира для популяризации семейных ценностей, укрепления института семьи, казахстанцы будут праздновать каждое второе воскресенье мая и каждое третье воскресенье июня соответственно.