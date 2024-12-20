Два важных соглашения заключили в KAZENERGY

Энергетика
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Подписаны документы о сотрудничестве с двумя крупными организациями

Фото: KAZENERGY

В Астане, на площадке Ассоциации KAZENERGY, состоялось подписание двух ключевых документов: Соглашения о партнерстве между Ассоциацией KAZENERGY и ОО «Казахстанское Общество Нефтяников-Геологов» и Меморандума о сотрудничестве между Обществом и Аналитическим центром «Энергия», дочерней компанией KAZENERGY, сообщает Kazpravda.kz

Генеральный директор Ассоциации KAZENERGY Жандос Нурмаганбетов отметил, что сотрудничество с Казахстанским Обществом Нефтяников-Геологов имеет давние традиции и охватывает такие направления, как проведение форумов, конференций и реализация совместных проектов.

Знаковым этапом этого взаимодействия стало подписание Договора о партнерстве в 2010 году, направленного на развитие нефтегазовой и геологической отраслей Казахстана. Новое cоглашение учитывает современные вызовы, инновационные подходы и научные разработки, что открывает новые возможности для плодотворного сотрудничества.

Президент Казахстанского Общества Нефтяников-Геологов Балтабек Куандыков подчеркнул важность укрепления партнерских отношений. Одним из ключевых мероприятий в рамках сотрудничества станет научно-практическая конференция, посвященная открытию месторождения Кашаган. Она запланирована на 2025 год и направлена на обмен опытом, рекомендациями и лучшими практиками между специалистами нефтяной и геологической отраслей. Это событие призвано способствовать дальнейшему развитию сектора.

Особо стоит отметить, что Балтабек Куандыков подарил книгу «Первооткрыватели месторождений нефти и газа Казахстана», которая является результатом многолетнего труда.

Подписанные документы подчеркивают стремление сторон укреплять партнерские отношения, внедрять инновации и повышать профессиональную компетентность в нефтегазовой и геологической отраслях Казахстана. Соглашения охватывают такие направления, как устойчивое развитие нефтегазовой отрасли, проведение аналитических исследований, подготовка статистических и информационных материалов.

Кроме того, они способствуют формированию позитивного имиджа сторон как на национальной, так и на международной профессиональной арене.

 

#сотрудничество #меморандум #соглашения #KAZENERGY

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