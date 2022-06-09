Два жанаозенца порезали себя из-за отказа в получении работы в нефтяной компании

В Жанаозене двое мужчин нанесли себе увечья лезвием из-за отказа в получении работы в компании АО "Озенмунайгаз", сообщает Kazpravda.kz.

Инцидент произошел сегодня, 9 июня. В пресс-службе Жанаозенского городского акимата рассказали подробности произошедшего.

"В 15:00 часов перед зданием АО "Озенмунайгаз" собралась группа лиц с требованием трудоустройства в компанию в обход общей очереди. Получив отказ, двое из них (у одного имеется судимость) нанесли себе непроникающие раны лезвием передней брюшной стенки и предпречья. Обоих госпитализировали в городскую больницу", - сообщили в акимате.

В городской администрации уточнили, что мужчины ранее прошли обучение, и 1 июня их трудоустроили в частную компанию с окладом 250 тысяч тенге.

"Им неоднократно разъясняли, что трудоустройство в нефтегазовую отрасль идет согласно принятому алгоритму, в порядке общей очереди. Нарушение алгоритма, трудоустройство вне очереди будет несправедливо по отношению к другим кандидатам на трудоуйстройство", - добавили в акимате.