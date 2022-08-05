Две акмолинки объявили сбор денег, придумав историю о больном ребенке

Полиция задержала в Алматы молодых аферисток, объявивших сбор денег якобы на лечение больного ребенка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Девушки, 22 и 23 лет, были задержаны по подозрению в совершении мошеннических действий через соцсети. А началось всё с того, что в полицию Ауэзовского района с заявлением о мошенничестве обратилась известный блогер. По её словам, две девушки под предлогом помощи больному ребенку и, используя поддельные документы, убедили ее разместить пост с просьбой об оказании финансовой поддержки в лечении ребенка. Большая аудитория блогера, проявив сочувствие, не оставила клич о помощи без внимания и стала активно перечислять средства.

"По результатам проведенных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в данном преступлении. Обе – жительницы Акмолинской области. На первом же допросе девушки признались в содеянном и раскаялись. Следственные мероприятия по данному факту продолжаются", – рассказал заместитель начальника отдела полиции при УП Ауэзовского района Тимур Мулинов.

Одна из фигуранток - спортсменка, занималась тхэквондо. В прошлом она уже имела проблемы с законом и привлекалась к ответственности за кражу. Ее "напарница" – мастер по маникюру.

Следователи выясняют, был ли этот факт единственным обманом. А между тем, полицейские рекомендуют быть предельно осторожными: при появлении подобных объявлений рекомендуется проверять подлинность аккаунта и физического лица, скрывающегося за ним.