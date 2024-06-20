Две девушки пропали в Костанайской области

Они исчезли во время семейного отдыха

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Спасатели Костанайской области извлекли из воды тело девушки в районе Б. Майлина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям региона

«В селе Варваринка, близ реки Аят во время отдыха с родителями пропали две девушки 2008 и 2006 годов рождения. Силами спасателей тело одной девушки извлечено из водоема без признаков жизни», – проинформировали в ДЧС.

Поиски второй девушки продолжаются.