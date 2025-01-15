Две крупные нарколаборатории ликвидированы в области Жетісу

С санкции суда арестованы пятеро, из них двое - иностранцы
При координации прокуратуры области Жетісу департаментами КНБ и полиции пресечена деятельность двух подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на на Генпрокуратуру
Из незаконного оборота изъято более 10 кг «мефедрона», около 5 кг жидкости (в процессе кристаллизации), 200 литров прекурсоров, электронные весы, блокнот с инструкцией изготовления синтетических наркотиков, канистры с жидкостью, а также приспособления для изготовления «синтетики».
С санкции суда взяты под стражу 5 человек, из них двое иностранных граждан.
Проводится досудебное расследование по статье 297 УК. Иная информация в силу статьи 201 УПК разглашению не подлежит, добавили в ГП РК.