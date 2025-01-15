Две крупные нарколаборатории ликвидированы в области Жетісу

Криминал,Закон и Порядок
147
Гульмира Кунапия
корреспондент

С санкции суда арестованы пятеро, из них двое - иностранцы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При координации прокуратуры области Жетісу департаментами КНБ и полиции пресечена деятельность двух подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на на Генпрокуратуру

Из незаконного оборота изъято более 10 кг «мефедрона», около 5 кг жидкости (в процессе кристаллизации), 200 литров прекурсоров, электронные весы, блокнот с инструкцией изготовления синтетических наркотиков, канистры с жидкостью, а также приспособления для изготовления «синтетики».

С санкции суда взяты под стражу 5 человек, из них двое иностранных граждан.

Проводится досудебное расследование по статье 297 УК. Иная информация в силу статьи 201 УПК разглашению не подлежит, добавили в ГП РК.
 

#КНБ #задержание #ликвидация #нарколаборатории

Популярное

Все
Миссия – выстраивать мосты
В Астане стартовала 21-я Международная Жаутыковская олимпиада
Ценовые «вольности» вокруг продовольствия
Через пень-колоду или шаг вперед?
Карты, деньги, приговор
В Приаралье не зарегистрировано ни одного случая кори и метапневмовируса
Как взрослеют детские мечты
Свекла под снегом все-таки осталась
Создатель архитектурного облика Алматы и Астаны
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Капитализация KASE показала высокие результаты
Суперпроект в масштабах региона
Молодежь и инновации – основа трансформации регионального вуза
Возводят дома, сохраняют культуру
Черный снег: назначена внеплановая проверка
Маркетплейсы: счастье или травма?
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Молодежная повестка в фокусе внимания
Сообщество единых ценностей
Учитель, нашедший свой путь
Закон Республики Казахстан
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Сигареты подорожают в РК
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
«Нацфонд - детям»: сколько денег перевели на счета достигших совершеннолетия казахстанцев
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
В Малибу горят дома звезд Голливуда
На языке текста и рисунка
Казахстан ратифицировал соглашение о функционировании группы Французского агентства развития
Закон Республики Казахстан
История таксиста: адвокат раскрыла новые детали по делу Салтанат Нукеновой
Бетономешалка повредила два авто перед падением в Астане
Назначен новый министр юстиции
Сбалансированный подход
Глава МЧС открыл спасательную станцию на реке Жайык
Извлечь металлы, переработать шлаки
Последовательность и верность традициям
Дорогу молодым!
Проблемы экономики требуется решать незамедлительно
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

Смерть в школьном туалете: троих подростков осудили в Жамбы…
Дирекцию по подготовке турнира «Игр будущего» создали в Каз…
Медработников наказали за условия хранения таблеток и психо…
Разыскиваемого за убийство задержали в Баку

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]