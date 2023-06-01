Две тысячи казахстанок смогут бесплатно обучиться на IT-специалиста

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В рамках программы IT-Aiel бесплатно обучат 2 000 женщин, желающих работать в сфере IT, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Astana Hub.

Как сообщается, нетрудоустроенные женщины старше 18 лет могут подать заявку и принять участие в программе IT-Aiel и бесплатно обучиться курсам No Code School, Freelance School, а также базовой компьютерной грамотности.

По итогам обучения все выпускницы получат электронный подтверждающий сертификат. 100 лучших участников программы будут приглашены на торжественную церемонию вручения сертификатов по окончанию курса.

Приступить к освоению нового дела участницы смогут 1 августа в онлайн формате на казахском и русском языках.

Прием заявок продлится до 15 июля.

Проект реализовывается совместно с Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК.