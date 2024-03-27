Дверь из фильма «Титаник» продали за рекордную сумму

«Судьбоносный кусок пробкового дерева с «Титаника» 1997 года был продан за колоссальные $718 750 <…> и стал памятной вещью, которая собрала наибольшую сумму, обойдя такие культовые реквизиты, как кнут Индианы Джонса из «Храма судьбы» и топор Джека Николсона из «Сияния», — говорится в сообщении.