Дверь из фильма «Титаник» продали за рекордную сумму

Lifestyle
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Айман Аманжолова
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По информации The Hollywood Reporter, дверь из фильма «Титаник» режиссера Джеймса Кэмерона, на которой в конце картины спаслась героиня Кейт Уинслет, была продана на аукционе «Сокровища с планеты Голливуд» за $718,8 тыс., передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: 20th Century Fox Film Corporation

«Судьбоносный кусок пробкового дерева с «Титаника» 1997 года был продан за колоссальные $718 750 <…> и стал памятной вещью, которая собрала наибольшую сумму, обойдя такие культовые реквизиты, как кнут Индианы Джонса из «Храма судьбы» и топор Джека Николсона из «Сияния», — говорится в сообщении.

Платье героини Уинслет, которое она носила в заключительном акте картины, было продано за $125 тыс., добавляет журнал.

 

#доллар #аукцион #дверь #Титаник #Кэмерон

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