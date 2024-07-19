Двери в мир новых перспектив

Общество
1045
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Двадцатилетний русский парень Роман Борисовский играет на домбре и говорит по-казахски

фото из архива Романа Борисовского

Профессионального музыканта, члена Акмолинской ассамблеи народа Казахстана акмолинцы хорошо знают в том числе и потому, что он не только хорошо играет на домбре, красиво исполняет казахские песни, но и самостоятельно совершенствует государственный язык, который знает с детства.

В их ребячьей компании с окраин­ной улицы села Ленинградское Акжарского района Северо-Казахстанской области он был единственным русским мальчиком. Поначалу, рассказал Роман, они с ребятами-казахами общались на двух языках: он обращался к ним на русском, те отвечали на казахском. Причем удивительным образом друг друга понимали всегда.

Вскоре Роман начал понимать слова, потом фразы, чуть погодя заговорил с пацанами на казахском. Так что, сам того не ведая, метод аудирования он познал еще в детстве. Сегодня парень, считающий, что знание государственного языка – обязанность каждого гражданина страны, благодарен своим друзьям за то, что владеет азами казахского.

Роман продолжает самостоятельно совершенствовать знание государственного языка. Подтягивает разговорную речь, не испытывая никакого психологического барьера. Увеличивать пассивный и активный словарный запас парню помогает ежедневное общение с коллегами и друзьями. Было бы желание, говорит он, самому можно освоить язык.

Конечно, процесс должен быть системным. Но приложенные усилия и терпение обязательно принесут плоды: возможность свободно разговаривать на государственном языке открывает двери в мир новых перспектив. Ему лично больше нравится общаться на языке музыки, особенно играть на домбре. Кстати, сейчас в его репертуаре около двух десятков кюев и песен на казахском, в качестве домбриста он участвовал в нескольких международных конкурсах.

В родном селе Роман окончил музыкальную школу, научился играть на баяне. Здесь же впервые взял в руки домбру. Игру на ней освоил быстро, поскольку сильно захотел. На вопрос, откуда возник­ло такое желание, отвечает, что с детства душа лежала.

Музыкальное образование Роман продолжил в областном музыкальном колледже им. Биржан-сала по программе «Баян». Уроки игры на домбре были дополнительными занятиями, которые парень не пропускал.

Сегодня, где бы ни выступал, зрители его тепло встречают, выражают признательность. По окончании концертов, выступлений к нему подходят порой и взрослые люди, уверенные, что играющий на домбре русский парень знает и язык, обращаются к нему по-казахски. И не ошибаются. А он с удовольствием отвечает им қазақша, вызывая еще большую симпатию.

Молодой человек ведет активную трудовую жизнь. Работает преподавателем класса баяна и аккордеона в детской музыкальной школе Кокшетау, он артист оркестра казахских народных инструментов областной филармонии, аккомпаниатор двух вокаль­ных коллективов во Дворце общественного согласия. Здесь же Роман Борисовский с недавних пор ведет и кружок игры на домбре. Четверо из семи его учеников – ребята некоренной национальности.

Он видит интерес мальчишек к национальному инструменту, большое желание научиться играть на нем. И, как когда-то учили его самого, поддерживает в начинающих музыкантах их стремление, чтобы они не бросали начатое, уверенно шли к результату.

На занятиях рассказывает ребятам о казахской культуре, к которой очень тяготеет. Ему нравятся песни казахских композиторов, классических и современных, особенно любит творчество выдающегося Шамши Калдаякова и Димаша Кудайбергенова. Один из любимых фильмов парня – «Менің атым Қожа», снятый советским кинорежиссером, заслуженным деятелем искусств Абдуллой Карсакбаевым. Планирует Роман Борисовский, являющийся все же домбристом-самоучкой, окончить вуз по классу домбры.

Как любой наставник, роль которого примерил на себя недавно, Роман понимает, сколько терпения, труда и ответственнос­ти нужно вложить в дело обучения, чтобы ученикам оно показалось легким и увлекательным. На каждом занятии он и сам растет вместе с подопечными. И впереди у них много нового и интересного.

Поделился, что его приглашали на работу в одну из столичных музыкальных школ. Отказался. Пока молодой человек намерен растить юных музыкантов, в том числе и домбристов в Кокшетау.

@kazpravda.kz

Преподаватель из Кокшетау виртуозно играет на домбре

♬ оригинальный звук - kazpravda.kz

 

#общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

Популярное

Все
Есть идея для стартапа. Что дальше?
Завершается капремонт автобана Караганда – Балхаш
Праздники – время изучать казахский
«Зеленый» отряд в действии
Школьник пишет сказки о родном крае
Бесплатные языковые курсы для жителей столицы
Двери в мир новых перспектив
Чужие среди своих
Периодическая печать – глаза, слух и язык народа
Как обычный мальчишка зергером стал
Костанайские орнитологи создают гнездовые платформы
Арт-объекты из мусора создает Король
Не бывает много винограда, бывает мало места!
Казахстанцев призвали 22 июля не садиться за руль автомобиля
Паводки в Казахстане: правительство выделило еще 22,7 млрд тенге
Реконструкция автодороги Атырау - Астрахань завершится в этом году
Трещины в домах: дело об аварийном жилье поступило в суд Актобе
Гнездо редкой птицы показали в «Ертіс Орманы»
Лесной пожар в Измире угрожает населенным пунктам
Глобальный сбой произошел в работе банков и авиакомпаний
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
Казахстан занимает шестое место по количеству туристов, приезжающих в Грузию
13 июля стартует прием заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Эпос Султана Раева
Не сыпьте соль на сердце
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Жалобы астанчан на работу «скорой» обсудили в акимате
Минюст запустил пилотный проект по борьбе с мошенничеством
«Шустрые иголочки» вышивают крестиком и снимают стресс
Микс традиций и инноваций
Сенат Казахстана инициировал закон о противодействии семейно-бытовому насилию в рамках МПА СНГ
Досудебное расследование в отношении экс-министра юстиции Бекетаева завершено
Илон Маск сделал пожертвование на избирательную кампанию Дональда Трампа
Ребенок попал под машину на парковке торгового дома в Жезказгане
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Строительные рынки переезжают за город
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
XVII заседание Молодежного совета ШОС прошло в Астане
Члены самой богатой семьи Великобритании осуждены за эксплуатацию прислуги
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
Казахстанские автоперевозчики смогут доезжать до крупных городов и портов Китая
Гайни Хайруллина – первая казахстанская женщина-режиссер

Читайте также

Бектенов вручил награды от имени президента металлургам ВКО
Сколько кандасов имеют высшее образование
Кабинеты для обучения в виртуальной реальности появятся в к…
Степной орел поймал суслика: редкие кадры с птицами восхити…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]