Профессионального музыканта, члена Акмолинской ассамблеи народа Казахстана акмолинцы хорошо знают в том числе и потому, что он не только хорошо играет на домбре, красиво исполняет казахские песни, но и самостоятельно совершенствует государственный язык, который знает с детства.

В их ребячьей компании с окраин­ной улицы села Ленинградское Акжарского района Северо-Казахстанской области он был единственным русским мальчиком. Поначалу, рассказал Роман, они с ребятами-казахами общались на двух языках: он обращался к ним на русском, те отвечали на казахском. Причем удивительным образом друг друга понимали всегда.

Вскоре Роман начал понимать слова, потом фразы, чуть погодя заговорил с пацанами на казахском. Так что, сам того не ведая, метод аудирования он познал еще в детстве. Сегодня парень, считающий, что знание государственного языка – обязанность каждого гражданина страны, благодарен своим друзьям за то, что владеет азами казахского.

Роман продолжает самостоятельно совершенствовать знание государственного языка. Подтягивает разговорную речь, не испытывая никакого психологического барьера. Увеличивать пассивный и активный словарный запас парню помогает ежедневное общение с коллегами и друзьями. Было бы желание, говорит он, самому можно освоить язык.

Конечно, процесс должен быть системным. Но приложенные усилия и терпение обязательно принесут плоды: возможность свободно разговаривать на государственном языке открывает двери в мир новых перспектив. Ему лично больше нравится общаться на языке музыки, особенно играть на домбре. Кстати, сейчас в его репертуаре около двух десятков кюев и песен на казахском, в качестве домбриста он участвовал в нескольких международных конкурсах.

В родном селе Роман окончил музыкальную школу, научился играть на баяне. Здесь же впервые взял в руки домбру. Игру на ней освоил быстро, поскольку сильно захотел. На вопрос, откуда возник­ло такое желание, отвечает, что с детства душа лежала.

Музыкальное образование Роман продолжил в областном музыкальном колледже им. Биржан-сала по программе «Баян». Уроки игры на домбре были дополнительными занятиями, которые парень не пропускал.

Сегодня, где бы ни выступал, зрители его тепло встречают, выражают признательность. По окончании концертов, выступлений к нему подходят порой и взрослые люди, уверенные, что играющий на домбре русский парень знает и язык, обращаются к нему по-казахски. И не ошибаются. А он с удовольствием отвечает им қазақша, вызывая еще большую симпатию.

Молодой человек ведет активную трудовую жизнь. Работает преподавателем класса баяна и аккордеона в детской музыкальной школе Кокшетау, он артист оркестра казахских народных инструментов областной филармонии, аккомпаниатор двух вокаль­ных коллективов во Дворце общественного согласия. Здесь же Роман Борисовский с недавних пор ведет и кружок игры на домбре. Четверо из семи его учеников – ребята некоренной национальности.

Он видит интерес мальчишек к национальному инструменту, большое желание научиться играть на нем. И, как когда-то учили его самого, поддерживает в начинающих музыкантах их стремление, чтобы они не бросали начатое, уверенно шли к результату.

На занятиях рассказывает ребятам о казахской культуре, к которой очень тяготеет. Ему нравятся песни казахских композиторов, классических и современных, особенно любит творчество выдающегося Шамши Калдаякова и Димаша Кудайбергенова. Один из любимых фильмов парня – «Менің атым Қожа», снятый советским кинорежиссером, заслуженным деятелем искусств Абдуллой Карсакбаевым. Планирует Роман Борисовский, являющийся все же домбристом-самоучкой, окончить вуз по классу домбры.

Как любой наставник, роль которого примерил на себя недавно, Роман понимает, сколько терпения, труда и ответственнос­ти нужно вложить в дело обучения, чтобы ученикам оно показалось легким и увлекательным. На каждом занятии он и сам растет вместе с подопечными. И впереди у них много нового и интересного.

Поделился, что его приглашали на работу в одну из столичных музыкальных школ. Отказался. Пока молодой человек намерен растить юных музыкантов, в том числе и домбристов в Кокшетау.