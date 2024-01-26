Двигаться к политическому урегулированию

Астанинский процесс стартовал в январе 2017 года как площадка в поддержку Женевских мирных переговоров по Сирии. Первоначальными целями проводимых в Казахстане переговоров были определены создание зон деэскалации, прекращение кровопролития между конфликтующими сторонами и снижение челове­ческих потерь. Учитывая то, что в целом данные цели были достигнуты, казахстанская сторона в июне 2023 года, во время 20-го раунда переговоров, объя­вила о том, что Астанинский процесс завершается.

Однако была сделана оговорка – решение может быть пересмотрено, если страны-гаранты формата – Россия, Турция и Иран – попросят о возобновлении процесса на территории Казахстана.

Такое обращение поступило. И, как отметил на пленарном заседании 21-го раунда переговоров заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев, казахстанская сторона приняла решение принять очередную меж­дународную встречу как акт доброй воли с учетом миротвор­ческого курса своей внешней политики, а также текущей ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке в целом.

Переговоры в рамках 21-го раунда в Астане проходили 24–25 января. Рабочие консультации сторон проводились в закрытом режиме, но, как сообщалось, на повестке дня были такие вопросы, как развитие региональной обстановки вокруг Сирии, усилия по комплексному урегулированию в САР, ситуация «на земле», вопросы борьбы с терроризмом, меры доверия, в том числе освобождение заложников и поиск пропавших без вести, а также гуманитарная ситуация в Сирии и мобилизация усилий международного сообщества с целью содействия постконфликтному восстановлению САР и создания условий для возвращения на родину сирийских беженцев.

Российскую делегацию на переговорах возглавил Специальный представитель Президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, турецкую – заместитель главы МИД ТР Ахмет Йылдыз, иранскую – старший помощник министра иностранных дел ИРИ по специальным политическим вопросам Али Асгар Хаджи. Делегацию ООН возглавил замес­титель Спецпредставителя Генерального секретаря ООН по Сирии Наджат Рочди.

Правительственную делегацию Сирии возглавил заместитель министра иностранных дел этой страны Бассам Саббаг. Также в Астану прибыла делегация воору­женной сирийской оппозиции во главе с Ахмедом Тома.

Во встрече также участвовали наблюдатели из Иордании, Ливана, Ирака, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста.

По итогам переговоров состоя­лось пленарное заседание с учас­тием членов всех прибывших на международную встречу делегаций.

– Есть все основания полагать, что благодаря Астанинскому процессу ситуация в Сирии значительно стабилизируется и находится на грани восстановительного периода. Сложные и, казалось бы, нерешаемые вопросы эффективно урегулируются благодаря масштабным усилиям стран-гарантов и постоянной поддержке ООН. В этой связи мы надеемся, что заинтересованные стороны найдут политическое решение конфликта, максимально используя сложившуюся в результате Астанинского процесса благоприятную ситуацию, – отметил заместитель главы МИД РК Алибек Бакаев на пленарном заседании.

Он обратил внимание, что нынешний раунд переговоров проходит на фоне тяжелой ситуации в Секторе Газа, которая существенно изменила картину безо­пасности на Ближнем Востоке, и этот конфликт потенциально может спровоцировать новую волну нестабильности не только в регионе, но и в мире. В этом контексте Алибек Бакаев подчерк­нул, что сейчас самое время для всех вовлеченных сторон принять решительные действия для достижения примирения в Сирии, кризис в которой остается одним из наиболее актуальных вопросов глобальной повестки и поиска путей мирного сосуществования.

– Необходимо двигаться к политическому урегулированию конфликта и сосредоточить усилия на политическом процессе. Для этого целесообразно возродить заседания Конституционного комитета, чтобы обсудить будущее страны. Это станет важным инструментом установления внутриполитического согласия. На протяжении последних лет Казахстан прилагает усилия для поддержки дружественного народа Сирии и процесса внутрисирийского урегулирования. Несмотря на прекращение активной фазы вооруженного конфликта и определенный прогресс в плане примирения Дамаска с региональными игроками, ситуа­ция в Сирии до сих пор остается нерешенной. Соответственно, ­Казахстан остается приверженным Астанинскому процессу и понимает важность консолидации международных усилий по примирению враждую­щих сторон. Мы верим в силу дипломатии и диалога, позволяющих найти долгосрочные решения конфликтов, – подчеркнул заместитель министра иностранных дел.

От имени казахстанской стороны он также призвал все страны – участницы переговоров подтвердить приверженность политическому урегулированию и отложить в сторону разногласия в стремлении к стабильной и мирной Сирии.

– Казахстан также убежден, что Астанинский процесс дает импульс Женевским переговорам, создав условия для оживления политического диалога в Сирии, консолидации мирных усилий и сокращения человеческих страданий. Мы твердо убеждены, что единственный способ положить конец трагическому периоду сирийской истории – это полити­ческий, дипломатический подход международного сообщества в соответствии с уставом ООН и ­соответствующими резолюция­ми Совета Безопасности ООН. Поэтому мы призываем всех ускорить Женевский и Астанинский процессы, – добавил Алибек Бакаев, подчеркнув, что сейчас Сирия переживает ряд важных событий, которые дают новые возможнос­ти проложить путь к мирному и прочному политическому урегулированию этого кризиса.

По итогам переговоров было принято Совместное заявление представителей Ирана, России и Турции, в котором отражены согласованные позиции сторон по обсужденным в рамках встречи вопросов. Его на пленарном заседании также зачитал замес­титель министра иностранных дел Казахстана.

В частности, в документе отмечается, что представители стран – гарантов Астанинского формата рассмотрели развитие ситуации в мире и в регионе и подчеркнули ведущую роль Астанинского процесса в продвижении устойчивого урегулирования сирийского кризиса.

Констатировали негативное влияние на обстановку в САР эскалации палестино-израильского конфликта, выразили глубокую обеспокоенность гуманитарной катастрофой в Газе и призвали к исполнению резолюции ГА ООН с требованием немедленного прекращения огня и выполнения всеми сторонами своих обязательств в рамках международного права.

Выразили убеждение, что в ­Сирии не может быть военного решения ситуации, и подтвердили приверженность продвижению жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содейст­вии ООН.

Подчеркнута в заявлении также важная роль сирийского Конституционного комитета. Страны – гаранты Астанинского формата призвали к скорейшему возобновлению его деятельности и проведению девятой сессии его Редакционной комиссии при конструктивном подходе сирийских сторон.

Отдельно в документе выражена озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией в Сирии, отягощенной последствиями разрушительного землетрясения 6 февраля 2023 года. Стороны подчеркнули важность продолжения оказания и увеличения объема гуманитарной помощи Сирии, необходимость устранения препятствий и увеличения гуманитарного содействия всем сирийцам по всей стране, как говорится в документе, «без дискриминации, политизации или выдвижения предварительных условий».

Кроме того, страны-гаранты призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства наращивать помощь всем сирийцам через реализацию проектов раннего восстановления и повышения устойчивости, включая восстановление объек­тов базовой инфраструктуры – водо- и электроснабжения, санитарии, здравоохранения и образования, школ, больниц, а также реализацию проектов гуманитарного разминирования.

В завершение страны-гаранты выразили искреннюю признательность казахстанским влас­тям за проведение 21-й Меж­дународной встречи по Сирии в Астане, подчеркнув особую роль казахстанской стороны, создающей условия для успешного функционирования данного уникального многостороннего механизма. Следующий, 22-й раунд переговоров в рамках Астанинского формата, как указано в документе, планируется провести во второй половине 2024 года – так же в казахстанской столице.

В завершение пленарного заседания Алибек Бакаев подтвердил готовность Казахстана в дальнейшем оказывать всю возможную поддержку в деле установления мира в Сирии.

Спецпредставитель Президента России по Сирии Александр Лаврентьев на брифинге после переговоров подчеркнул, что 21-я Международная встреча по Сирии в Астане действительно имела очень хороший эффект и была позитивно воспринята как представителями стран-гарантов, так и представителями и ООН, и сирийских делегаций.

– В ходе двух дней интенсивных консультаций нам удалось проанализировать ситуацию на местах, посмотреть на те реалии, которые мы имеем на данный момент, чтобы выработать дальнейшие пути по нормализации и стабилизации ситуации, по противостоянию тем вызовам, которые мы имеем на сирийской территории. И для решения тех проблем, с которыми сталкивается сейчас прежде всего население Сирии, мирные граж­дане, – отметил Александр Лаврентьев. – Астанинский формат продолжает оставаться единственной эффективной площадкой, которая помогает предпринимать действенные шаги для решения существующих проблем. Ситуация в 2024 году, как мы надеемся, претерпит коренные преобразования, и мы заметим улучшение ситуации не только в социально-экономическом положении САР, но и на политическом треке.

Заместитель министра иностранных дел Сирии Бассам Саббаг также подчеркнул исключительную важность переговоров в Астанинском формате, поблагодарив Казахстан как принимающую сторону 21-го раунда переговоров. Говоря о проделанной в рамках Международной встречи работе, он, в частности, упомянул встречу сирийской правительственной делегации с заместителем спецпосланника Генерального секретаря ООН по Сирии, в ходе которой, по словам Бассама Саббага, сирийская сторона подтвердила важность Астанинского процесса и результаты, которых удалось достичь в его рамках на различных уровнях.