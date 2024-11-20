Движение на дорогах ограничили в 2 областях из-за непогоды

Компания «ҚазАвтоЖол» сообщила о временном закрытии дорог в 2 регионах, передает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

20 ноября в 13:00 часов в области Улытау введено ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги «Кызылорда – Павлодар» км 216-424 (граница Кызылординской области - город Жезказган).

В Кызылординской области ограничено движение на участке автодороги «Кызылорда – Павлодар» км 12-216 (город Кызылорда - граница области Улытау).

Ориентировочное открытие дороги - 20 ноября в 20:00.