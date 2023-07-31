Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области

Пресс-служба Департамента полиции Костанайской области сообщила о гибели на трассе четырех человек из одной семьи, передает Кazpravda.kz .

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"30 июля на 77 километре автодороги "Костанай - Введенка" в вечернее время суток 28-летний водитель автомобиля "Mercedes", не справившись с рулевым управлением, совершил лобовое столкновение с автомобилем "ВАЗ 2110", движущегося во встречном направлении", - говорится в информации.

Отмечается, что в результате ДТП водитель ВАЗ 2110 и трое пассажиров, двое из которых несовершеннолетние (отец, мать и двое детей), скончались на месте происшествия от травм, несовместимых с жизнью.

По данным полиции, погибли родители (отец 1991 г. р. и мать 1994 г. р.) и дети (2014 г. р. и 2015 г. р.).

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Проводится следствие.

С начала года на дорогах области погиб уже 41 человек, отметили в ДП.