Двое детей погибли при пожаре в Актобе

Происшествия, Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

В загоревшемся доме находились 5 человек.

Фото: Kazpravda.kz

При пожаре в частном доме в городе Актобе погибли двое детей, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.  

По данным ДЧС, 21 апреля в 04:08 на пульт 112 поступило сообщение о возгорании частного дома в Актобе. К приезду пожарных огонь охватил кухню и прихожую и перешел на крышу.

«На месте пожара были обнаружены тела двоих детей. Женщина 1954 года рождения находится в реанимации. Всего в жилом доме находились 5 человек», – сообщили в ведомстве.

Пожар на площади 40 квадратных метров потушили в 04:49. Работали 16 огнеборцев и 3 единицы техники.

Причина ЧП устанавливается, добавили в ДЧС.

 

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