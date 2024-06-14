Дети скончались от пищевого отравления в СКО

Со слов отца семейства, они поели пельмени и напиток Coca-Cola, купленные в местном магазине

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Семья отравилась купленными в магазине продуктами в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz

Как стало известно, сначала дома умер трехлетний мальчик, по прибытию в больницу скончалась его шестилетняя сестра.

10-летний ребенок и мать находятся в больнице в тяжелом состоянии.

«Со слов отца семейства, они поели пельмени и напиток Coca-Cola, купленные в местном магазине. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Взяты пробы продуктов, которые находятся в лаборатории на исследовании», — сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Полиция начала досудебное расследование.