Дети скончались от пищевого отравления в СКО

Происшествия
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Дана Аменова
Корреспондент

Со слов отца семейства, они поели пельмени и напиток Coca-Cola, купленные в местном магазине

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Семья отравилась купленными в магазине продуктами в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz

Как стало известно, сначала дома умер трехлетний мальчик, по прибытию в больницу скончалась его шестилетняя сестра.

10-летний ребенок и мать находятся в больнице в тяжелом состоянии.

«Со слов отца семейства, они поели пельмени и напиток Coca-Cola, купленные в местном магазине. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Взяты пробы продуктов, которые находятся в лаборатории на исследовании», — сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Полиция начала досудебное расследование.

«Проводится расследование по статье «Нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей и повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц», – сообщили в пресс-службе ДП СКО.

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