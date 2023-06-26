Двое детей утонули в Большом Алматинском канале

Двое детей погибли, купаясь в запрещенном месте в Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

Двое мальчиков 2009 и 2013 годов рождения пропали 23 июня при неизвестных обстоятельствах в Енбекшиказахском районе, в 10 километрах от села Болек, в канале для орошения полей. Это место не было оборудовано для купания.

Спасателям об инциденте стало известно в тот же день в 16:50.

Для поисков были мобилизованы спасатели и техника Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям, ДЧС Алматинской области, полиции.

«Поисковая группа оперативно-спасательного отряда ДЧС вечером 23 июня и утром 25 июня обнаружила и извлекла тела утонувших без признаков жизни», – сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.