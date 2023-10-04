Угарный газ убил двоих мужчин в Павлодарской области

Закрытая заслонка дымохода стала причиной гибели двух человек в Павлодарской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Фото: Kazpravda.kz

3 октября на пульт 101 ДЧС Павлодарской области сообщили, что в сельской зоне Экибастуза, в селе Тортуй, в частном доме обнаружены тела двух мужчин 1959 и 1986 годов рождения без признаков жизни.

Назначены все необходимые экспертизы. По предварительной версии, причиной смерти стало отравление угарным газом. Мужчины затопили печь и не проверили заслонку.

Спасатели напоминают о важности соблюдения правил эксплуатации печи, ведь угарный газ не имеет запаха и цвета, но очень опасен для здоровья человека.