Двое рабочих пострадали при пожаре на ПНХЗ

Их госпитализировали с ожогами

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

27 марта в 23:40 поступило сообщение о том, что на территории Павлодарского нефтехимического завода происходит горение. На место незамедлительно были направлены пожарные, передает корреспондент Kazpravda.kz

По информации областного ДЧС, был собран весь личный состав пожарных подразделений города Павлодар, введена в расчет дополнительная пожарная техника. Первые прибывшие силы НГПС ТОО «ПНХЗ» сбили факельное горение и охладили технологические установки водяными стволами.

Пожар ликвидирован в 00:40 на площади 50 кв м.

В тушении пожара приняли участие силы и средства ДЧС, НГПС ТОО «ПНХЗ» также на месте работала служба «103». Был развернут оперативный штаб пожаротушения .

На технологический процесс инцидент не повлиял. Причина устанавливается.

Два работника 1989 и 1982 годов рождения были доставлены в больницу с ожогами, им оказана медицинская помощь, в госпитализации не нуждаются.