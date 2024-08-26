Двое водителей устроили драку на дороге в Павлодаре - ВИДЕО
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Кулачный бой между двумя мужчинами развернулся на одном из оживленных перекрестков областного центра
Видео инцидента, где два водителя дерутся, а третий пытается их разнять, появилось в Instagram-паблике Doska_pavlodar.
Полиция установила личности участников конфликта и возбудила административное производство по факту мелкого хулиганства.
Материалы дела направлены в суд.
Ранее мы сообщали о нападении молодого человека на пожилого охранника в Алматы.