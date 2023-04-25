Двоих мужчин спасли из запертой горящей квартиры в Семее

Из многоэтажки эвакуировали 40 человек, в том числе 5 детей.

Фото пресс-службы ДЧС Абайской области

Спасатели Абайской области вызволили из горящей квартиры двоих мужчин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу регионального ДЧС

Пожар произошел в квартире на первом этаже одной из многоэтажек Семея. Сообщение о ЧП поступило в 18.38 24 апреля.

«В ходе разведки установлено, что в комнате горела мебель, личные вещи, оконные и дверные проемы на общей площади 16 кв. метров. Благодаря умелым действиям огнеборцев возгорание было ликвидировано в кратчайшее время.

Во время пожара спасателями из горящей квартиры были спасены двое мужчин 1977 и 1979 годов рождения, которые оказались заперты внутри. Было принято решение вскрыть входную дверь. Пока спасатели пытались открыть дверь, пострадавшим оказывалась психологическая помощь и давались инструкции через окно и дверь», - рассказали в ДЧС Абайской области.

С верхних этажей эвакуировали 40 человек, в том числе 5 детей.

«До приезда скорой медицинской помощи сотрудниками дежурной службы пожаротушения пострадавшим была оказана доврачебная медицинская помощь. После осмотра врачей мужчин доставили в Больницу скорой медицинской помощи города Семей для дальнейшего обследования», - сообщила пресс-служба ДЧС.

Причина пожара устанавливается.