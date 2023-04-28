Двойняшки насмерть отравились угарным газом в Костанайской области

Двое малолетних детей угорели в частном доме в Костанайской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

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Инцидент подтвердили в Департаменте полиции Костанайской области

«27 апреля в селе Ершовка Узункольского района без признаков жизни обнаружены тела двух малолетних детей. В настоящее время по факту начато досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего в интересах следствия не разглашаются», – сообщили в ДП.

Как уточнили в областном Департаменте по чрезвычайным ситуациям, дети в момент трагедии были дома одни.

«На площади 5 квадратных метров горела мебель в кухонном помещении. На месте пожара в зальной комнате обнаружены тела двоих детей-близнецов 2020 года рождения. В момент пожара дети оставались дома одни. О происшествии сообщил отец семейства, возвратившийся с работы», – проинформировали в ДЧС.

Теперь спасатели выясняют детали и обстоятельства трагедии. Предположительная причина пожара – короткое замыкание включенного в электрическую сеть электроводонагревателя.

Предварительная же причина гибели детей – отравление угарным газом.