Двойные выплаты сельхозсубсидий на 88 млн тенге выявили в Акмолинской области

Более 74 млн тенге сельхозсубсидий возвратили государству по итогам антикоррупционного мониторинга в Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы региона

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Часть этих денег в виде субсидий уже поступила 12 фермерам по очередности. Остальные средства будут распределены таким же образом, рассказал на брифинге первый заместитель руководителя департамента агентства по противодействию коррупции по Акмолинской области Айдос Жакиялин.

В ходе мониторинга сферы субсидирования сельского хозяйства Антикор установил недостаточное финансирование выделяемых на субсидирование агропромышленного комплекса бюджетных денег, несовершенство госинформационной системы Gosagro.kz, а также риски нецелевого использования субсидий.

«К примеру, из-за недоработок платформы Gosagro.kz по 29 заявкам на субсидирование растениеводства и инвестиционное субсидирование фермерам необоснованно произвели двойные выплаты на общую сумму 88,2 млн тенге. Так, одному из ТОО 2 раза выдали субсидии на общую сумму 10,2 млн тенге за одни и те же приобретенные им удобрения. Департамент провел совещание с руководством управления сельского хозяйства, где рекомендовал возвратить государству необоснованные выплаты субсидий. В настоящее время в бюджет возвращено 74,4 млн тенге», – поделились итогами в ведомстве.

Системные коррупционные риски установлены в сфере распределения земельных участков для бизнеса. По рекомендации департамента в октябре этого года государству возвращены 3 земельных участка, которые ранее акимат города Кокшетау предоставил вне торгов для строительства многоэтажных жилых комплексов в активно застраиваемом микрорайоне. Общая кадастровая стоимость возвращенных участков составляет почти 26 млн тенге. Их распределят по земельному законодательству.

Также в рамках карты коррупционных рисков Антикор области мониторит строительство и реконструкцию 15 проблемных объектов.