Двух народов связующая нить

Наурыз
7
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

В многодетной семье Магамета Сукалова чтят традиции казахского народа и с особым трепетом относятся к празднику Наурыз.

фото из семейного архива Сукаловых

73-летний глава семейства Магамет Батаевич родился в селе Нура Акмолинской области. Его отец Бата Сукалов, этнический чеченец, был депортирован в казахские земли в сороковые годы. Мальчиком Магамет рос смышленым, рано познал тяжкий труд. Вспоминает случай, связанный с отцом:

– Однажды мой отец в поисках дров заблудился зимой и попал в аул Борлыкол, что в тридцати километрах от нашего села. Он так замерз, что едва мог двигаться. И тут, к счастью, ему встретился аксакал – это был председатель местного колхоза Таргын. Увидев моего отца, он повел его в свой дом и отогрел. Так он спас моего отца. Позже родился я. И когда аксакал Таргын увидел меня мальчиком, сказал с улыбкой: «Если бы я тогда не встретил твоего отца, то и тебя бы не было». Поэтому считал меня своим сыном и всегда тепло обо мне заботился.

Когда мальчику исполнилось пять лет, сначала ушел из жизни отец, а в семь – мать. Магамет со старшим братом остались круг­лыми сиротами. Но жители казахского аула не оставили детей в беде и приютили у себя.

Мальчики ходили в сельскую школу, учились в казахских классах. Было несложно выучить язык, вспоминает Магамет Батаевич, так как во дворе играли с аульскими мальчишками и быстро схватывали казахские слова.

После службы в армии в 1972 году Магамет Сукалов вернулся в родной аул Нура. Старший брат работал шофером, возил молоко на ферму аула Сарыадыр. Там ему дали дом, где и стали жить братья. Вскоре в сельском клубе Магамет Батаевич увидел красивую казахскую девушку по имени Галия.

– Мы познакомились. К тому времени я уже решил создать семью – так и сказал Галие. Свадьба была в этом же клубе, – вспоминает наш собеседник.

Молодожены подняли свой шанырак. Приученный с детства к труду, Магамет Сукалов устроился работать скотником в совхозе «Октябрь». Затем отучился и стал трудиться трактористом, бригадиром животноводства. В 90-е годы героя нашего повествования назначают управляющим совхоза, где он заведовал этой хозяйственной работой до 2012 года.

За годы счастливой жизни у четы Сукаловых родились десять детей: семь сыновей и три дочери. Дети росли в атмосфере любви и уважения.

– Одна дочка живет в Атбасаре, другая – в Осакаровке, третья – в нашем ауле. Сыновья в Астане и других городах, каждый получил образование, работают, создали свои семьи. У меня сейчас двенадцать внуков, – улыбается глава семейства.

Каждый выходной дом Сукаловых наполняется духом праздника. К родителям приезжают дети со своими семьями, галдят и играют внуки. По традиции накрывают большой дастархан и подают блюда казахской и чеченской кухни. К примеру, обязательно готовят бешбармак и жижиг-галнаш – чеченское блюдо из баранины или курятины с добавлением в бульон галушек – мелко нарезанного теста.

Хозяйка Галия Сукалова бережно передает детям культуру двух народов. Поэтому они свободно говорят на казахском и чеченском языках, знают историю, традиции этих народов. К примеру, праздник Наурыз особо почитается и любим в семье. Каждый год к нему готовятся, накрывают праздничный стол, надевают красивые национальные наряды, приглашают гостей, поют и танцуют.

Внучка Хеда Магаметова учится в столице, студентка 1-го курса Агротехнического университета им. Сакена Сейфуллина. С теплотой вспоминает, как дедушка отвозил и забирал ее из школы, играл с ней и читал книги.

– Дедушка – внимательный, отзывчивый и открытый человек, всегда готовый прийти на помощь. Особое внимание обращает на сплоченность семьи, объясняет важность родственных отношений и приводит примеры их собственной жизни. Все лучшие дни его сопровождала супруга, моя бабушка Галия-аже, стойкая и мудрая женщина, воспитавшая десятерых детей, – делится внучка.

Несмотря на почтенный возраст, Магамет Батаевич сегодня бодр, энергичен, ежедневно трудится – занимается сельским хозяйством. Возле дома и школы он посадил деревья, которые разрос­лись и радуют местных жителей.

Также почтенный аксакал является членом Ассамблеи народа Казахстана, представителем чечено-ингушского этнокультурного центра «Вайнах» г. Астаны. Часто встречается с жителями аулов, школьниками, студентами, участвует в культурных мероприятиях ассамблеи, рассказывая о ценностях семьи, дружбы и национальной культуры.

– Наша цель – дать достойный пример подрастающему поколению. Больше 80 лет прошло с момента депортации разных народов в Казахстан. Мы стали одной страной, обрели здесь дом, семью, счастье. Живем в мире и согласии. Не это ли важное достижение нашей Родины? – философски заключает Магамет Сукалов.

#Наурыз #семья #обычаи #традиции

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