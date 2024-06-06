Двухлетний ребенок утонул в Каспийском море

Происшествия
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Трагедия произошла на необорудованном для купания месте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС 

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В Каспийском море утонул ребёнок 2022 года рождения. Трагедия произошла на необорудованном для купания месте в 5 км от села Курык Мангистауской области.

«Причина - нарушение требований и норм правил поведения на воде. Обстоятельства инцидента выясняются следственной оперативной группой. Призываем соблюдать правила безопасности на воде, не оставлять детей без присмотра», - говорится  в сообщении.

#смерть #МЧС #Каспийское море #утопленник

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