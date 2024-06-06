Двухлетний ребенок утонул в Каспийском море

Трагедия произошла на необорудованном для купания месте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В Каспийском море утонул ребёнок 2022 года рождения. Трагедия произошла на необорудованном для купания месте в 5 км от села Курык Мангистауской области.