Двухлетний ребенок утонул в надувном бассейне в Кызылорде

Двухлетний ребенок утонул в надувном бассейне в городе Кызылорде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям области.

Трагедия произошла 22 июля в 19:25 минут во дворе жилого дома в Кызылорде. Малыш 2020 года рождения остался без присмотра взрослых и утонул в надувном бассейне.

Спасатели в очередной раз призывают граждан не оставлять детей без присмотра и строго соблюдать правила безопасности на воде.