Дженерики, замещающие импорт

фото Юрия Беккера

Крупное фармацевти­ческое предприятие работает уже более десяти лет. Производство оснащено современным оборудованием. Продукция трех цехов, имеющих сертификаты GMP, отвечает самым высоким стандартам качества. В отличие от некоторых других объектов, которые открывались помпезно, а потом канули в Лету, ТОО «Kelun-Kazpharm» уверенно наращивает объемы, в чем мы смог­ли убедиться, побывав на заводе.

Гидом журналистской группы, посетившей один из цехов завода, где находится так называемая линия «А», выступила инженер-технолог Бахтыгуль Досжанова, которая и провела нас по доступной зоне, чтобы мы через стекло смогли увидеть производственный процесс.

Выпуск препаратов здесь полностью автоматизирован – все операции выполняются промышленными роботами. Нам удалось понаблюдать за производством инфузионных растворов и узнать, что означает «соответствовать основным требованиям сертификата GMP».

Первый этап – изготовление пресс-форм, затем выдувание флаконов. Готовая тара поступает в цех розлива, после чего стерилизуется ионизированным воздухом. В нее разливают раствор. Затем флаконы герметично укупориваются, проходят обработку в специальных шкафах при температуре 115 градусов. Далее каждая емкость проходит визуальную проверку. На завершающей стадии осуществляется наклейка этикеток и упаковка.

В цехах работает система кондиционирования и фильтрации, полы имеют эпоксидное покрытие. Компьютер с сенсорным экраном контролирует качество воздуха и в случае обнаружения нежелательных примесей пода­ет сигнал.

Кроме того, на заводе работают линия «К» по выпуску онкологических препаратов, линия «Н» по производству таблеток и капсул. На линии «Р» выпускают инъекционные растворы в полимерных ампулах, на линии «Z» – активную фармацевтическую субстанцию. Все пять линий объединены в единый структурный блок.

С момента запуска производства практикуется постоянное обновление оборудования, многие процессы автоматизируются. Одним из важных видов фармацевтической продукции является инъекционная вода, которая проходит многоэтапную очистку через мембраны, фильтры, аквадистилляторы, прежде чем разливается по флаконам.

Завод выпускает дженерики самых востребованных препаратов на рынке Казахстана, среди них 23 наименования лекарств против онкологических заболеваний. По качеству они не уступают импортным аналогам, но дешевле по цене.

Производство – это не просто здание и оборудование, а прежде всего – люди. Так вот мы смогли убедиться, что средний возраст работников фармацевтического предприятия составляет от 30 до 40 лет. Среди наших собеседников были оператор, начальник смены, заведующий лабораторией, уполномоченное лицо по качеству – все они выпускники казахстанских вузов, работающие по специальности.

Отрадно, что на высокотехнологичном производстве востребованы не только выпускники бакалавриата и магистратуры, но и доктора РhD. Как отметила Бахтыгуль Досжанова, все работники заинтересованы в повышении квалификации, существует балльная система, согласно которой повышается зарплата, предусмотрен карьерный рост. В общей сложности на предприятии работают около 500 человек, которые трудятся в три смены.

– Помимо обеспечения отечественного рынка медикаментами, наша цель – выращивать отечественные кадры для фармацевтической отрасли. Уже несколько лет на заводе проходят производственную практику студенты КазНУ­ имени аль-Фараби, КазНМУ имени Асфендиярова, Satpaev University. Они своими глазами видят реальное производство, – говорит исполнительный директор завода Мерей Сламулы.

Надо сказать, что он не просто руководитель предприятия, а ключевая фигура в реализации проекта, который является его детищем. Кандас, выпускник биологического факультета Нан­кинского государственного университета, он с 1992 года живет в Казахстане. За его плечами опыт работы в китайской и казахстанской академиях наук, а также предпринимательская деятельность. Более десяти лет Мерей Сламулы успешно отработал официальным дистрибьютором китайской фармацевтической корпорации Кelun в Казахстане. Бизнес был налажен, но чувство патриотизма и гражданская позиция оказались выше материальных благ.

– Мы с детства росли с мечтой вернуться на историческую родину, внести вклад в ее развитие и процветание. В 2012 году эта мечта стала для меня ближе, – признается руководитель.

Он приложил немало усилий, чтобы убедить президента корпорации вложить инвестиции в Казахстан и построить фармацевтический завод. В итоге в строительство предприятия было вложено 50 млн долларов. С 2014 года производство, по словам бизнесмена, вступило в строй и успешно действует. При этом Мерей Сламулы все свои знания, предпринимательский опыт, налаженные деловые связи направил на развитие ТОО «Kelun-Kazpharm».

Прежде чем приступить к делу, бизнесмен исследовал казах­станский рынок и убедился, что львиная доля лекарств импортируется. К примеру, противоопухолевый препарат «Доцетаксел» поставляется из США, при том, что стоимость одного флакона составляет около 1 300 долларов. На эти цели из бюджета Казахстана до недавнего времени ежегодно тратилось более 30 млн долларов.

В 2015 году была получена лицензия на выпуск этого препарата. В первый же год его стоимость снизилась до 800 долларов, сегодня цена одного флакона равна 150 долларам… По подсчетам специалистов, только за счет выпуска этого препарата было сэкономлено для бюджета около 400 млн долларов.

По словам Мерея Сламулы, в первый год на заводе производилось всего два наименования лекарственных препаратов, сегодня здесь их выпускают около сорока. Стоит задача довести этот перечень до ста.

Идет постоянный анализ внут­реннего рынка, выявляются наи­более часто импортируемые препараты, изучается возможность их выпуска в республике. Существенную помощь при освоении выпуска новых лекарств оказывает китайский партнер, имеющий свой НИИ со штатом 1 000 человек.

Сейчас идет процесс расширения завода, к нему добавляют еще две производственные линии, строится склад готовой продукции. Отрадно, что, убедившись в стабильной работе предприятия и перспективах его расширения, китайский инвестор планирует вложить 100 млн долларов в строи­тельство в Алматинской области еще одного завода.

Говоря о конкуренции, Мерей Сламулы отметил, что казах­станские препараты, помимо соседней России, охотно заказывают в Кыргызстане, Узбекистане, Туркменистане, Азербайджане, Армении. Организатор фармацевтического производства считает: создание «СК-Фармации» как единого дистрибьютора лекарственных средств сыграло положительную роль в доставке продукции по всем регионам рес­публики, не отвлекая средства предприятия на эти цели.

Рассуждая о дальнейшем казахстанско-китайском экономическом сотрудничестве, бизнесмен отметил, что сегодня Китай – одна из ведущих экономик мира.

– В свое время КНР открыла свои двери для иностранных инвесторов, которые построили там заводы и фабрики, принесли новые технологии, а граждане Поднебесной прилежно у них всему учились. По этому пути можем пойти и мы, – говорит Мерей Сламулы.